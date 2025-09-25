SON DAKİKA: Kağıthane'de kanlı pusu! Sokak ortasında avukatı göğsünden yaraladı! "Beni öldürmeniz lazım oğlum"

"BİR DAHA VURUN" DİYE BAĞIRMIŞ

Yaralı avukatın, saldırganların kaçtığı sırada attığı iddia edilen, "Bir daha vurun. Bir daha ateş edin! Beni öldürmeniz lazım oğlum. Beni öldüreceksiniz. Beni öldürmeden benden kurtuluş yok!" feryatları olayın ardındaki sır perdesini daha da derinleştirdi.