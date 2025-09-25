SON DAKİKA: Kağıthane'de kanlı pusu! Sokak ortasında avukatı göğsünden yaraladı! "Beni öldürmeniz lazım oğlum"
SON DAKİKA: Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir restoranda oturan avukat Murat K. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden ve kolundan yaralanan avukatın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, saldırı anı ve Avukat K.'nin yaralı halde "Bir daha vurun, beni öldürmeniz lazım!" şeklindeki meydan okuması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Kağıthane'de gün ortasında kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Ortabayır Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K. (34), plakasız bir motosikletle gelen iki saldırganın hedefi oldu. Motosikletten inen saldırgan, avukata art arda ateş etti.
GÖĞSÜNDEN VE KOLUNDAN VURULDU, YOĞUN BAKIMA ALINDI
Saat 15.00 sularında gerçekleşen olayda, vücuduna isabet eden kurşunlarla göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar hızla geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı avukat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre iç kanama riski bulunan Avukat Murat K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi hayati tehlike sürerek devam ediyor.