SON DAKİKA: Kağıthane'de kanlı pusu! Sokak ortasında avukatı göğsünden yaraladı! "Beni öldürmeniz lazım oğlum"

SON DAKİKA: Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir restoranda oturan avukat Murat K. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden ve kolundan yaralanan avukatın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, saldırı anı ve Avukat K.'nin yaralı halde "Bir daha vurun, beni öldürmeniz lazım!" şeklindeki meydan okuması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA

İstanbul Kağıthane'de gün ortasında kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Ortabayır Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K. (34), plakasız bir motosikletle gelen iki saldırganın hedefi oldu. Motosikletten inen saldırgan, avukata art arda ateş etti.

GÖĞSÜNDEN VE KOLUNDAN VURULDU, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Saat 15.00 sularında gerçekleşen olayda, vücuduna isabet eden kurşunlarla göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar hızla geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı avukat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre iç kanama riski bulunan Avukat Murat K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi hayati tehlike sürerek devam ediyor.

SALDIRI VE KAÇIŞ ANI KAMERADA: SALDIRGAN YERE DÜŞTÜ

Olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları, saldırının dehşet verici anlarını kaydetti. Görüntülerde; motosikletle gelen iki kişiden birinin hızla restorana yaklaştığı, avukata ateş ettiği ve koşarak kaçarken paniğe kapılıp yere düştüğü anlar yer alıyor. Yere düşmesine rağmen kalkıp motosiklete binen saldırganın hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek ve yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik ve cep telefonu kameralarındaki tüm detaylar titizlikle inceleniyor.

"BENİ ÖLDÜRMENİZ LAZIM!"

Olayın belki de en dikkat çekici ve çarpıcı detayları ise saldırıdan hemen sonra yaşandı. Göğsünden ve kolundan vurulmuş olmasına rağmen büyük bir cesaret ve öfkeyle bağıran Avukat Murat K.'nin sözleri, kameralara yansıdı.

"BİR DAHA VURUN" DİYE BAĞIRMIŞ

Yaralı avukatın, saldırganların kaçtığı sırada attığı iddia edilen, "Bir daha vurun. Bir daha ateş edin! Beni öldürmeniz lazım oğlum. Beni öldüreceksiniz. Beni öldürmeden benden kurtuluş yok!" feryatları olayın ardındaki sır perdesini daha da derinleştirdi.

Polis, saldırının nedenini ve kimler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.