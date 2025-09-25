Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11 Kağıthane'de avukat Murat K.(34) restoranda oturduğu sırada motosikletli bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurularak yaralanan avukat Murat K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı ve saldırganın kaçarken yere düştüğü anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukatın saldırı sonrası, "Bir daha vurun; bir daha ateş edin" dediği anlar da yer alıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu. Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda çalışma yaparken, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yandan silahlı saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan avukat Murat K.'nin iç kanama riski olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Avukata silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek restoranda oturan avukata ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor. Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'BENİ ÖLDÜRMENİZ LAZIM'

Yaralanan Murat K.'nın saldırının ardından bağırarak, "Bir daha vurun. Bir daha ateş edin. Beni öldürmemiz lazım oğlum. Beni öldüreceksiniz. Beni öldürmeden benden kurtuluş yok" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.