SON DAKİKA… Kastamonu Bozkurt’ta Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı 6 gündür aranıyor! Bayram Helvacı A Haber’e konuştu: Birisi alıp götürdü!

SON DAKİKA… Kastamonu Bozkurt’ta 2 Kasım günü kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı arama çalışmaları 6’ncı gününde de devam etti. Ekipler Huriye Helvacı'nın en son telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü yakınlarında aramaları yoğunlaştırırken genç kadının annesi Ayşe Hıra, olay günü “Kızım ve damadım o sabah kavga etmişti” dedi. Eşi Huriye Helvacı ile oğlu Osman’dan gelecek güzel haberi bekleyen baba Bayram Helvacı A Haber’e konuştu ve o ihtimale dikkat çekti. İşte gizemli kayıpla ilgili devam eden arama çalışmalarında dakika dakika yaşanan gelişmeler…
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve Köseali köyünde Pazar günü son olarak 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nedeniyle bu bölgede yoğunlaştırıldı.
EŞİ 'PROBLEMİMİZ YOK' DEMİŞTİ! ANNEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: MEĞER O SABAH...
Kızına çağrıda bulunan Ayşe Hıra, "Kızımın bir an önce gelmesini istiyorum. Damadım var. Ben onun yanında kışın duruyorum, yazın köyüme gidiyorum. Burada kapıdan çıkarken kızımı uğurladım. Kızıma 'Nereye gidiyorsun?' dedim, bana cevap vermedi. Çantasını ve Osman'ı alıp gitti. Sabah çocuk buradaki suyu alıyor, 'O suyu içme, o suyu ben içiyorum' dedi. Damadım da kıza bağırdı. Bunu biliyorum. Kızım beni duyuyorsan evine dön, torunumu çok özledim. Osman'ım yok, bir şey içemiyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum. Osman benim elimde büyüdü, doğduğundan beri benim yanımda. 5 senedir yanındayım. Kızımı gören duyan varsa ne olur haber versinler" dedi.
