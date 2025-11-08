Kastamonu'da Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı 6 gündür aranıyor! Bayram Helvacı A Haber'e konuştu | Video
08.11.2025 | 10:52
Kastamonu Bozkurt’ta 2 Kasım günü kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı arama çalışmaları 6’ncı gününde de devam etti. Ekipler Huriye Helvacı'nın en son telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü yakınlarında aramaları yoğunlaştırırken genç kadının annesi Ayşe Hıra, olay günü “Kızım ve damadım o sabah kavga etmişti” dedi. Eşi Huriye Helvacı ile oğlu Osman’dan gelecek güzel haberi bekleyen baba Bayram Helvacı A Haber’e konuştu ve o ihtimale dikkat çekti.
