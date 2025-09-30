SON DAKİKA | Kış gelmeden felaket uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara ve 40 İlde kuvvetli yağış ve fırtına alarmı!

Meteoroloji, Türkiye'nin sonbahar aylarında iki cepheli bir hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurdu. 30 Eylül Salı gününden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak asıl tehlike hafta sonu geliyor! Uzmanlar, o tarihten itibaren başlayacak yeni sistemle İstanbul, İzmir ve Ankara dahil Batı ve İç Anadolu bölgelerinin şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına gireceği konusunda uyarıyor. İşte 5 günlük Türkiye hava durumu tahmini ve dikkat edilmesi gereken kritik saatler...

Haftanın başlangıcı olan 30 Eylül Salı günü, hava durumu haritaları özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in doğu kıyıları için alarm veriyor. Sabah saatlerinden başlayarak, Rize, Artvin ve çevresi ile Mersin'den Hatay'a kadar olan kıyı şeridinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgelerdeki yağışların gün boyu devam etmesi, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Denizcilerin ve balıkçıların da fırtına riski nedeniyle dikkatli olması gerekiyor.

Günün ilerleyen saatlerinde, öğle ve akşam üzeri, yağışlar şiddetini artırarak sistemin iç kısımlara doğru yayılması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde de yerel yağış geçişleri görülecek. Öte yandan, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve genellikle güneşli bir seyir izleyerek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalarak yazdan kalma günleri yaşatacak.

1 Ekim Çarşamba gününe geçildiğinde ise ülkenin büyük bir kısmı rahat bir nefes alacak. Yağışlı sistem gücünü ve etki alanını büyük ölçüde kaybederek doğu uçlara çekiliyor. Artık yalnızca Doğu Karadeniz'in en doğu bölgelerinde ve Hatay çevresinde lokal ve hafif yağışlar bekleniyor. Türkiye'nin genelinde, özellikle batı ve iç bölgelerde güneşli ve az bulutlu hava, hafta ortası sakinliğini beraberinde getirecek.

PERŞEMBE VE CUMA: BATI BÖLGELER ISLANIYOR

Haftanın ikinci yarısında, atmosferik dinamikler değişiyor ve yağışlı hava batıdan tekrar giriş yapıyor. 2 Ekim Perşembe günü, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde hafif sağanak yağışlar yeniden başlarken, batı bölgelerinde havanın yavaş yavaş bulutlanmasına neden olacak. Ege ve İç Anadolu'nun büyük bölümü parçalı bulutluyken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 28-30°C'ler civarında devam ederek güneşli hava kendini koruyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken gün ise 3 Ekim Cuma. Bu gün, beklenen yağışlı cephe kuvvetlenerek ülkenin batı ve iç kesimlerinin büyük bir kısmını etkisi altına alacak. Marmara, Batı ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sıcaklık düşüşlerine ve fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonunun başlangıcı olan 4 Ekim Cumartesi günü, yağışlı sistem etkisini azaltarak iç ve doğu bölgelere doğru kayacak. Marmara ve Ege'de yağışlar hafifleyerek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağışlar devam edecek.

Tüm bu hava hareketliliği içinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi bir kez daha en istikrarlı bölge olarak öne çıkıyor. Cumartesi günü de bölgede sıcaklıkların 30°C'nin üzerinde seyretmesi ve hava durumunun genellikle güneşli olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış uyarısı yapılan günlerde ve bölgelerde, ani sel, taşkın ve fırtına riskine karşı dikkatli olunmasını, günlük seyahat planlarının hava durumuna göre ayarlanmasını tavsiye ediyor.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haritalardan alınan genel hava durumu verilerine göre, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın bulunduğu bölgeler önümüzdeki 5 günlük süreçte iki farklı dönemi yaşayacak. 30 Eylül Salı gününden 2 Ekim Perşembe gününe kadar bu üç büyük ilde hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederek rahat bir sonbahar havası hüküm sürecek.

Ancak dikkatler 3 Ekim Cuma gününe çevriliyor. Cuma günü, Batıdan giriş yapması beklenen yağışlı ve serin hava sisteminin etkisiyle İstanbul ve İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışlar ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Yağışlı sistemin iç kesimlere ilerlemesiyle Ankara'da da yerel sağanak yağış geçişleri görülecek. 4 Ekim Cumartesi günü ise yağışların etkisi hafifleyecek ve bu üç büyük şehirde hava, yerini bulutlu ve parçalı bulutlu bir seyre bırakacak. Kısacası, hafta sonu planlarınızı yaparken Cuma ve Cumartesi günleri için şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

30 EYLÜL 2025 SALI

Haftanın ilk günü olan 30 Eylül Salı günü, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak gibi görünüyor. Marmara ve Ege'nin kıyı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar ve hatta bazı noktalarda gök gürültülü sağanak yağışlar (özellikle güney Ege kıyıları) bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmında da yağışlı bir hava mevcut. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise genellikle parçalı bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar batı bölgelerde 20-26°C, iç ve doğu bölgelerde ise 20-30°C aralığında seyrediyor.

1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

1 Ekim Çarşamba günü, yağışlı sistemin etkisini biraz azalttığı gözlemleniyor. Marmara'nın batısı, Ege'nin iç ve güney kesimleri ile Batı Akdeniz'de yerel sağanak yağışlar devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusunda yağışlar sürerken, Orta Karadeniz ve iç bölgelerin büyük çoğunluğunda güneşli veya az bulutlu bir hava hakim. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava açık ve güneşli geçiyor. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne benzer seyrederken, batı ve güney kıyılarda 26-30°C'ye ulaşan değerler görülüyor.

2 EKİM 2025 PERŞEMBE

2 Ekim Perşembe günü, hava durumu haritasında belirgin bir rahatlama göze çarpıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli veya az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışlar, sadece Marmara'nın kuzeybatı uçları ve Karadeniz'in doğu kıyılarında yerel ve hafif sağanaklar şeklinde kendini gösteriyor. İç bölgeler ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 20-30°C aralığında, güneşli bir gün geçiriyor. Bu gün, hava şartları açısından haftanın en sakin ve en ılıman günlerinden biri olacak gibi görünüyor.

3 EKİM 2025 CUMA

Haftanın son iş günü olan 3 Ekim Cuma itibarıyla, ülkenin batı bölgelerine yeni ve daha etkili bir yağışlı hava dalgası geliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor ve bazı yerlerde yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun batı kesimlerinde de yağış geçişleri görülüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise hava hala parçalı bulutlu ve güneşli aralıklarla devam ediyor. Batı bölgelerdeki yağışla birlikte sıcaklıklar birkaç derece düşüş gösteriyor.

4 EKİM 2025 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günü olan 4 Ekim Cumartesi günü, kuvvetli yağışlı hava kütlesi iç ve batı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, hava durumu haritasında birçok bölgede şimşek ikonları göze çarpıyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Batıdaki yağışlara rağmen, ülkenin güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar hala 28-32°C civarında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 - 12:00)

Salı sabahı, ülkenin genelinde yağışlı bir hava kütlesi etkili olmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ve İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Hatay çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı şeritleri ile Güneydoğu Anadolu'da ise hava parçalı bulutlu veya az bulutlu ve genellikle güneşli geçiyor.

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinde yağışlı sistemin etkisi güneye doğru kayıyor ve şiddetini koruyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağışlar devam ederken, bu bölgede Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağış riski sürüyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışlar görülüyor. Ülkenin batı ve iç bölgelerinin büyük bir kısmında (Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı) hava parçalı bulutluya dönüyor.

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerine doğru, yağışlı hava kütlesi doğuya çekiliyor. Batı ve iç bölgelerdeki yağışlar büyük ölçüde sona eriyor ve hava parçalı bulutlu ve az bulutluya dönüyor. Doğu Karadeniz kıyılarında (özellikle Rize ve Artvin) kuvvetli yağış riski devam ediyor. Akdeniz'de ise Hatay çevresi, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar devam ediyor. Diğer bölgelerde gece saatleri genellikle açık veya parçalı bulutlu geçiyor.

GECE (00:00 - 06:00)

Yeni günün ilk saatlerinde, yağışlı sistem etkisini iyice kaybediyor. Ülkenin büyük çoğunluğunda hava parçalı bulutlu veya az bulutlu geçiyor. Sadece Karadeniz Bölgesi'nin en doğu kıyı şeridinde (Artvin) ve Akdeniz'in doğu kıyılarında çok hafif ve yerel sağanak geçişleri görülüyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise gece saatleri açık ve sakin geçiyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güneydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.