SON DAKİKA | Kış gelmeden felaket uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara ve 40 İlde kuvvetli yağış ve fırtına alarmı!
Meteoroloji, Türkiye'nin sonbahar aylarında iki cepheli bir hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurdu. 30 Eylül Salı gününden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak asıl tehlike hafta sonu geliyor! Uzmanlar, o tarihten itibaren başlayacak yeni sistemle İstanbul, İzmir ve Ankara dahil Batı ve İç Anadolu bölgelerinin şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına gireceği konusunda uyarıyor. İşte 5 günlük Türkiye hava durumu tahmini ve dikkat edilmesi gereken kritik saatler...
Haftanın başlangıcı olan 30 Eylül Salı günü, hava durumu haritaları özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in doğu kıyıları için alarm veriyor. Sabah saatlerinden başlayarak, Rize, Artvin ve çevresi ile Mersin'den Hatay'a kadar olan kıyı şeridinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgelerdeki yağışların gün boyu devam etmesi, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Denizcilerin ve balıkçıların da fırtına riski nedeniyle dikkatli olması gerekiyor.
Günün ilerleyen saatlerinde, öğle ve akşam üzeri, yağışlar şiddetini artırarak sistemin iç kısımlara doğru yayılması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde de yerel yağış geçişleri görülecek. Öte yandan, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve genellikle güneşli bir seyir izleyerek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalarak yazdan kalma günleri yaşatacak.
1 Ekim Çarşamba gününe geçildiğinde ise ülkenin büyük bir kısmı rahat bir nefes alacak. Yağışlı sistem gücünü ve etki alanını büyük ölçüde kaybederek doğu uçlara çekiliyor. Artık yalnızca Doğu Karadeniz'in en doğu bölgelerinde ve Hatay çevresinde lokal ve hafif yağışlar bekleniyor. Türkiye'nin genelinde, özellikle batı ve iç bölgelerde güneşli ve az bulutlu hava, hafta ortası sakinliğini beraberinde getirecek.