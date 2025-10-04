SON DAKİKA: Kız kardeşine kaynar su ile işkence yapıp paylaşmıştı! O cani abi adliyeye sevk edildi

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın bu provokatif paylaşımlarının ardından olayın yaşandığı yer ve zamanı hızla tespit ederek M.A.İ.A.'ya ulaştı ve gözaltına aldı.

MAĞDUR KIZ KARDEŞ DEVLET KORUMASINDA

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ağabey M.A.İ.A., savcılık sorgusu için adliyeye sevk edilirken; şiddete maruz kalan 16 yaşındaki kız kardeşi S.A. ise olayın travmatik etkisi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.