SON DAKİKA: Kız kardeşine kaynar su ile işkence yapıp paylaşmıştı! O cani abi adliyeye sevk edildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dehşet verici bir şiddet olayı yaşandı. Sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntülerdeki kişi olduğu belirlenen ağabey M.A.İ.A. (19), öz kız kardeşi S.A.'ya (16) uyguladığı akıl almaz işkence sebebiyle gözaltına alındı. Ağabeyin, kardeşi S.A.'ya şiddet uygulayıp, üzerine kaynar su döktüğü tespit edildi. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, kısa sürede yayılan ve büyük tepkiye neden olan görüntülerle ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında "İmran Altay" kullanıcı adıyla paylaşılan videoda, ağabey olduğu öne sürülen şahıs, genç kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" baskısı yaparken, elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı.
DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜLER VE SOSYAL MEDYA İNFİALİ
Görüntülerin kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşması üzerine sosyal medyada "Kardeşine işkence" ve "Kaynar su" anahtar kelimeleriyle büyük bir infial oluştu.
AĞABEYDEN ALAYCI PAYLAŞIMLAR
Görüntüleri paylaştığı iddia edilen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, kullanıcılar tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Şahsın, kendisi hakkında yazılan sert yorumlara dahi alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.
İŞTE O DEHŞET ANLARI!
Manisa'da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı!