SON DAKİKA... Kocaeli’de çocuklarının yanında saldırıya uğramıştı! Mağdur baba konuştu: Camını açıp, 'Ne var lan?' dedi, sonra da...
SON DAKİKA... Kocaeli Gebze’de çocuklarını okula götüren baba Ö.K., hızlı giden cip sürücüsü Ozan Canyürek’ı uyardı. Ancak iki evladının gözü önünde Canyürek’in tokatlı saldırısına uğradı. Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken olayda cip sürücüsü tutuklanırken, mağdur baba yaşananları anlattı
SON DAKİKA... Olay, 15 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren Ö.K., çocuklarıyla yürürken yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek'e tepki gösterdi.
Bunun üzerine geri manevra yapan Canyürek, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen Ozan Canyürek, bölgeden ayrıldı.
KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ!
Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Canyürek hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da daha sonra Canyürek'in yakalandığını duyurdu. Sorgusunun ardından Ozan Canyürek ve olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), dün adliyeye sevk edildi. Cip sürücüsü, 'Kasten yaralama' ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamalarıyla tutuklanırken, kardeşi hakkında ev hapsi kararı verildi.
