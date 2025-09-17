SON DAKİKA... Kocaeli’de çocuklarının yanında saldırıya uğramıştı! Mağdur baba konuştu: Camını açıp, ’Ne var lan?’ dedi, sonra da...

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan Ö.K., "Okula doğru giderken karşı taraftan bana doğru siyah bir cip çok hızlı ve süratli bir şekilde sağa sola savrularak geliyordu. O sırada çocuğum elimdeydi, diğer çocuğum da yanımda geliyordu. Ben çocukları kenara çektim. Kenara çekerken yolun kenarında diğer araçların yüzünden kendimi kaldırıma bile atamadım. O fırsatı bulamadım. Çünkü araç çok hızlı bir şekilde gelip, bir anda yanımızdan geçti. Geçerken de ben elimi kaldırıp, 'Yavaş, çocuklar var' dedim. Hiç aldırmadan aynı süratle geçti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra tekrar aynı hızla geriye dönüp yanımıza geldi. Camını açıp, 'Ne var lan?' dedi. Ben de 'Yavaş git, çocuklar var' dedim. Bunun üzerine, 'Sana mı soracağım? Sen ne karışıyorsun benim araba kullanmama? Sen kimsin, hayırdır? Derdin ne?' diyerek çıkışmaya başladı. O benimle böyle konuşurken arka taraftan koşarak birisi geldi. Meğer kardeşiymiş, ben ilk başta bilmiyordum" dedi.

"AĞZINI BURNUNU KIRARIM' GİBİ TEDBİRLER SAVURDU

O sırada bana, 'Ağzını burnunu kırarım' gibi tehditler savuruyordu. Çocukların yanında olduğunu umursamadan sürekli küfürlü ve argo konuşuyordu. Sürekli üzerime geliyor, eliyle temas ediyordu. Bense çocuğumun elini bırakmadım. Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini gördüm. Diğer çocuğum da panik halinde sağa sola koşuşturuyordu. Bir gözüm onlarda, bir gözüm karşımdakindeydi. Kendimi değil, çocuklarımı düşündüm. Sürekli alttan aldım ki defolup gitsinler, başımdan uzaklaşsınlar. Ama o hiç aldırmadan, 'Benden özür dileyeceksin' dedi. Ben de 'Hatalı ben değilim ki senden özür dileyeyim. Ama özür dilemek suç değil, dilerim' dedim. 'Sadece hızlı gitmemen gerektiğini söylüyorum' dedim. O ise 'Sana ne lan, özür dileyeceksin' diye diretince, bakışlarından ve tavırlarından bana vuracağını anladım. Çünkü eli sürekli omzumda ya da kafamda, beni sabit tutmaya çalışıyordu. Çocukların yanında bana vuracak diye düşündüm. O yüzden tekrar özür diledim ki gitsin. Özrü kabul ettikten sonra kendini tatmin etmiş gibi bir tavırla bana tokat attı. Ben de 'Sen ne yapıyorsun?' dedim. O ise küfrederek, 'Yürü git lan' dedi. O sırada çocuğumun elini bırakmamıştım. Diğer çocuğum zaten korkmuştu. Hemen oradan uzaklaştık. Diğer kardeşi arabaya binmeyip, bizimle aynı yöne doğru yürüdü. Sonra hızlıca yürüyerek bizi geçti ve ileri sokakta kayboldu" diye konuştu.