SON DAKİKA... Kocaeli'deki yangın faciasında 6 kişi can verdi! Görgü tanığı dehşet dolu dakikaları anlattı: İnsanlar içeride bağırıyordu...
SON DAKİKA... Kocaeli Dilovası'nda sabah saatlerinde bir kozmetik fabrikasında patlama meydana geldi. Çıkan yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı 6 kişi ise hayatını kaybetti. Olayın yaşadığı fabrikanın sokağında oturan ve yangından kaçan bir yaralıya müdahale eden Mehmet Düzgüner'in anlattıkları facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Şiddetli patlama sonrası binayı alevler sardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, faciada 6 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
"AŞAĞI BAKTIM, ADAM YANIYORDU..."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Türkiye'yi sarsan faciayı, görgü tanıkları anlattı. Yanan kozmetik fabrikasının olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, yaşananları anlattı.
Düzgüner, "Saat 09.00 gibi oldu. Ben uyanıktım; bir patlama sesi oldu. Kalktım, aşağıya baktım; adam yanıyordu. Aşağı inip, bahçedeki hortumu aldım.