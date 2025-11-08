SON DAKİKA... Kocaeli'deki yangın faciasında 6 kişi can verdi! Görgü tanığı dehşet dolu dakikaları anlattı: İnsanlar içeride bağırıyordu...

SON DAKİKA... Kocaeli Dilovası'nda sabah saatlerinde bir kozmetik fabrikasında patlama meydana geldi. Çıkan yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı 6 kişi ise hayatını kaybetti. Olayın yaşadığı fabrikanın sokağında oturan ve yangından kaçan bir yaralıya müdahale eden Mehmet Düzgüner'in anlattıkları facianın boyutunu gözler önüne serdi.

DHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Şiddetli patlama sonrası binayı alevler sardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, faciada 6 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

"AŞAĞI BAKTIM, ADAM YANIYORDU..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Türkiye'yi sarsan faciayı, görgü tanıkları anlattı. Yanan kozmetik fabrikasının olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, yaşananları anlattı.

Düzgüner, "Saat 09.00 gibi oldu. Ben uyanıktım; bir patlama sesi oldu. Kalktım, aşağıya baktım; adam yanıyordu. Aşağı inip, bahçedeki hortumu aldım.

"ÇOCUKLAR, KADINLAR BAĞIRIYORDU"

Adamı söndürdüm sonra bağrışma seslerini duydum. Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale etmek istedim; kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü; giremedim. İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk" dedi.

"YANGIN TÜPÜ DAHİ YOKTU!"

Fabrikayla ilgili daha önce şikayetlerin olduğunu söyleyen Düzgüner, "Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı. Mahalleden olanlar da var. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

"İÇERİDEN ÇIKMALARI İMKANSIZDI"

Düzgüner, "Adamı söndürdükten sonra fabrikanın yandığını fark ettim. Zaten içeriden çığlıklar yükselmeye başladı. İnsanlar içeride bağırıyordu. Fabrikanın içerisine girilecek bir durum yoktu; zaten ateş topuydu. Giriş-çıkış sadece buradandı. Patlama vardı; içeride de patlama oluyordu. İçerideki adam dışarı çıkamazdı. Kapının önü, araç değil; alev olduğu için insanlar çıkamadı.

Geride insanlar bağırıyordu. Çıkmaları imkansızdı. Biz de giremedik; onlar da çıkamadı. Tek giriş-çıkış burası. Yangın küçük bir şey olmuş olsaydı, ben girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ama çok büyük yangın olduğu için bu sefer ben içeriden çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmasını sessizce izlemek, çok kötü bir şey" dedi.