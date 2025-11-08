SON DAKİKA... Kocaeli’deki yangın faciasında 6 kişi can verdi! Görgü tanığı dehşet dolu dakikaları anlattı: İnsanlar içeride bağırıyordu...

Geride insanlar bağırıyordu. Çıkmaları imkansızdı. Biz de giremedik; onlar da çıkamadı. Tek giriş-çıkış burası. Yangın küçük bir şey olmuş olsaydı, ben girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ama çok büyük yangın olduğu için bu sefer ben içeriden çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmasını sessizce izlemek, çok kötü bir şey" dedi.