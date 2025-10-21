SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

Michael Brand bazı insanların da bu tür soygunların talimatının bir özel koleksiyoner tarafından verildiğini düşündüğünü de açıkladı. "Hiç kimse bu kadar aranan parçalara dokunmak istemez. Yani arkadaşlarınıza gösteremezsiniz, çocuklarınıza bırakamazsınız, satamazsınız" ifadelerini kullandı.

İŞTE ÇALINAN O ESERLER

Louvre Müzesi soygununda, 9 parça mücevher çalındı. Hırsızlar kaçarken üzerinde iki bin parça elmas olan bir tacı düşürdüğü açıklandı. Soygunda hedef alınan bölümdeki mücevherlerin çoğunun 19. yüzyıldan ve Napolyon ile yeğeni III. Napolyon dönemine ait olduğu biliniyor.

Fransa Kültür Bakanlığı çalınanları şöyle sıraladı;

3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Euigenie'ye ait bir taç (bulundu) ve broş

İmparator Marie Louise'e ait zümrüt bir kolye ve bir çift küpe

Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'e ait safir setten bir taç, kolye tek bir küpe

Bu parçaların aynı zamanda binlerce elmas ve değerli taşla süslü olduğu kaydedildi.