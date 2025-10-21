SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!
SON DAKİKA… Dünya, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ndeki soygunla sarsıldı. Maskeli 4 hırsız, 7 dakika içinde paha biçilemez değerdeki 9 mücevheri çalıp kaçtı. Aralarında imparatoriçenin tacı ve Napolyon’un evlilik hediyesinin de olduğu eserleri bulmak için çalışma başlatılırken, soygun ülkede krize yol açtı. Hırsızların mücevherleri nasıl satacağıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sanat suçları soruşturmacısı ise dünyadaki diğer müzelerle ilgili panik yaratacak açıklamayı yaptı: Hepsi hedefte!
SOYGUN PAZAR SABAHI YAŞANDI!
Müze, tedbir amacıyla ziyarete kapatılırken, soygunla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki 4 hırsız Apollo Galerisi'nden "paha biçilemez değerde" olarak nitelendirdiği dokuz mücevher parçasını çaldı. Pazar sabahı Paris saatiyle 09:30 ve 09:40 arasında, yani müze ziyaretçilere açıldıktan dakikalar sonra yapılan soygunla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıktı.
Öyle ki dört hırsız araca bağlı bir mekanik asansör kullanarak, Seine Nehri'ne yakın bir balkona ulaşıp, soluğu müzende kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisi'nde aldı. Camları keserek müzeye giren ve koruma görevlilerini tehdit edip, uzaklaşmalarını sağlayan hırsızlar, iki camla kaplı sergi kutusundan mücevherleri çaldı. Fransız medyasına göre girilen üç odadan birinde güvenlik kamerasının olmayışı güvenlik zafiyeti tartışmalarına yol açtı.