SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

SON DAKİKA… Dünya, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ndeki soygunla sarsıldı. Maskeli 4 hırsız, 7 dakika içinde paha biçilemez değerdeki 9 mücevheri çalıp kaçtı. Aralarında imparatoriçenin tacı ve Napolyon’un evlilik hediyesinin de olduğu eserleri bulmak için çalışma başlatılırken, soygun ülkede krize yol açtı. Hırsızların mücevherleri nasıl satacağıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sanat suçları soruşturmacısı ise dünyadaki diğer müzelerle ilgili panik yaratacak açıklamayı yaptı: Hepsi hedefte!

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

SON DAKİKA… Dünya, Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen haberle şoku yaşadı… Pazar günü dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren 4 hırsız dakikalar içinde paha biçilemez değerdeki eserleri çalıp kaçtı. Fransa'nın tarihi kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisi'nde gerçekleşen soygun sonrası polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

SOYGUN PAZAR SABAHI YAŞANDI!

Müze, tedbir amacıyla ziyarete kapatılırken, soygunla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki 4 hırsız Apollo Galerisi'nden "paha biçilemez değerde" olarak nitelendirdiği dokuz mücevher parçasını çaldı. Pazar sabahı Paris saatiyle 09:30 ve 09:40 arasında, yani müze ziyaretçilere açıldıktan dakikalar sonra yapılan soygunla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

Öyle ki dört hırsız araca bağlı bir mekanik asansör kullanarak, Seine Nehri'ne yakın bir balkona ulaşıp, soluğu müzende kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisi'nde aldı. Camları keserek müzeye giren ve koruma görevlilerini tehdit edip, uzaklaşmalarını sağlayan hırsızlar, iki camla kaplı sergi kutusundan mücevherleri çaldı. Fransız medyasına göre girilen üç odadan birinde güvenlik kamerasının olmayışı güvenlik zafiyeti tartışmalarına yol açtı.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

Mücevherlerin kültürel miras değeri açısından "paha biçilmez" olduğu değerlendirilirken, Tarihi mücevherler alanında uzman olan Vincent Meylan, bu tür mücevherlerin mevcut halleriyle yeniden satılmasının imkansız olacağını açıkladı. Hollandalı sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand ise sıra dışı bir iddia ortaya attı.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

DÜNYADAKİ DİĞER MÜZELERE UYARI: HEPSİ RİSK ALTINDA!

Arthur Brand, soygunun güvenlik zaaflarını ortaya çıkarttığını ve dünya genelindeki müzelerin benzer soygunlardan kaygılanması gerektiğini vurguladı. Brand "Çılgın bir hikaye. Son 10 yılın en büyük soygunu diyebiliriz. Louvre'u, dünyanın en önemli müzesini hedef alıp, kaçabiliyorsanız, güvenlikte çok büyük bir sorun vardır demektir. Bu, hırsızların ilk soygunu değildir. Normal biri, bir sabah kalkıp, 'Soyguncu olmaya karar verdim, hadi Louvre ile başlayalım' demez. Bunlar profesyonel hırsızlar ve daha önce bu işi yapmış kişiler.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

MÜCEVHERLERİ NASIL ELDEN ÇIKARACAKLAR?

Kendilerine çok güveniyorlar ve 'Belki bundan kurtulabiliriz' deyip işe koyuldular. Yani parçalamaları, altını, gümüşü eritmeleri, elmasları almaları gerek. Elmasları ayrı satarsanız, kimse bu soygundan olduklarını bilemez. Altını eritirseniz, bu yeni yüzüklerin, evlilik yüzüklerinin Napolyon'un mücevherlerinden geldiğini kimse bilemez. Muhtemelen böyle yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

SOYGUN TALİMATINI KİM VERDİ?

Michael Brand bazı insanların da bu tür soygunların talimatının bir özel koleksiyoner tarafından verildiğini düşündüğünü de açıkladı. "Hiç kimse bu kadar aranan parçalara dokunmak istemez. Yani arkadaşlarınıza gösteremezsiniz, çocuklarınıza bırakamazsınız, satamazsınız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

İŞTE ÇALINAN O ESERLER

Louvre Müzesi soygununda, 9 parça mücevher çalındı. Hırsızlar kaçarken üzerinde iki bin parça elmas olan bir tacı düşürdüğü açıklandı. Soygunda hedef alınan bölümdeki mücevherlerin çoğunun 19. yüzyıldan ve Napolyon ile yeğeni III. Napolyon dönemine ait olduğu biliniyor.

Fransa Kültür Bakanlığı çalınanları şöyle sıraladı;

3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Euigenie'ye ait bir taç (bulundu) ve broş

İmparator Marie Louise'e ait zümrüt bir kolye ve bir çift küpe

Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'e ait safir setten bir taç, kolye tek bir küpe

Bu parçaların aynı zamanda binlerce elmas ve değerli taşla süslü olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygunu sonrası dikkat çeken iddia: Çaldıkları paha biçilemez mücevherleri böyle satacaklar!

MONA LİSA TABLOSU ÇALINMIŞTI

1911'de bir İtalyan müze çalışanı o zamanlar bu kadar meşhur olmayan Mona Lisa'yı duvardan alıp, paltosunun altında götürebilmişti. İki yıl sonra eser bulunmuş ve hırsız Leonardo da Vinci'nin eserinin İtalya'ya ait olduğu gerekçesiyle soygunu yaptığını söylemişti.

1997'de Camille Corot'un 19. yüzyıldan kalma resmi çalındı ve hiç bulunamadı. Bu olayın ardından müzelerdeki güvenlik sıkılaştırıldı. Geçen ay hırsızlar Limoges'daki Adrien Dubouche Müzesine girip, değeri 11 milyon doları bulan bir porselen eserler koleksiyonunu çalmıştı.

Kasım 2024'te "büyük tarihi öneme sahip" yedi eser Paris'teki Cognacq-Jay Müzesi'nden çalındı. Eserlerin beşi geçtiğimiz günlerde bulundu. Aynı ay, soyguncular Burgundy'deki Hieron Müzesini hedef aldı. Ateş de açan soyguncular milyonlarca dolarlık 20. yüzyıl sanat eserleriyle kaçmayı başardı.