SON DAKİKA… Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? Dikkat çeken ’güvenlik açığı’ iddiası: Önceden planlanmış profesyonel bir soygun!

Dünya, Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen haberle şoku yaşadı… Pazar günü dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren 4 hırsız dakikalar içinde paha biçilemez değerdeki eserleri çalıp kaçtı. Fransa'nın tarihi kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisi'nde gerçekleşen soygun sonrası polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
HEPSİ PAHA BİÇİLEMEZ DEĞERDE!
Müze, tedbir amacıyla ziyarete kapatılırken, soygunla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki 4 hırsız Apollo Galerisi'nden "paha biçilemez değerde" olarak nitelendirdiği dokuz mücevher parçasını çaldı. New York Times'ın aktardığına göre soyguncuların hedefinde yalnızca paha biçilemez taşlar değil, aynı zamanda Fransa tarihinin simgesi olan eserler vardı.
İMPARATORİÇE'NİN MÜCEVHERLERİ ÇALINDI
Hırsızlar, III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugénie'ye ait tacı da çalmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çete üyelerinin çaldığı eserler arasında Eugénie'nin kişisel eşyaları arasında yer alan 212 inci, 1.998 elmas ve 992 gül kesim elmas taç vardı. Öte yandan yine İmparatoriçe'nin kullandığı mücevher işlemeli püskülleriyle dikkat çeken ışıltılı bir kemer tokası şeklinde tasarlanmış 2.438 elmas ve 196 gül kesim elmasın yer aldığı fiyonk da çalındı. 1855 tarihli elmas broş da İmparatoriçe'nin dini sembollerden esinlenerek tasarlattığı nadir parçalardan biri olarak tanımlandı.
KÜPENİN BİRİ KURTARILDI
Soyguncular, 19. yüzyıl başlarına ait safirlerden oluşan bir mücevher setini de çaldı. Louvre'un açıklamasına göre, setin kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak Louis Bonaparte'ın eşi Kraliçe Hortense ve Louis Philippe I'in eşi Kraliçe Marie-Amélie tarafından kullanıldığı bilinen set, 24 Seylan safiri ve 1.083 elmasla süslü bir taç, sekiz safirli bir kolye ve bir çift küpe içeriyor. Fransa Kültür Bakanlığı, soygun sırasında yalnızca bir küpenin çalındığını, diğer parçaların güvenli bir şekilde korunduğunu açıkladı.
Louvre'un kayıtlarında setin ayrıca üç broş, bir tarak ve iki bilezik içerdiği ve "Paris mücevher sanatının eşsiz bir kanıtı" olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
NAPOLYON'UN EVLİLİK HEDİYESİNİ DE ÇALDILAR!
Öte yandan Louvre'un 2004 yılında koleksiyonuna kattığı zümrüt ve elmas kolye, Napolyon'un ikinci eşi Marie Louise'e düğün hediyesi olarak verdiği özel bir parça da hırsızların hedefi oldu. 1810 tarihli 32 zümrüt ve 1.138 elmasla bezenmiş eser Napolyon'un evlilik hediyesi olarak yaptırılmıştı.
"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ PROFESYONEL BİR SOYGUN"
Louvre'da gerçekleşen soygunla sarsılan Fransız yetkililer, çalınan eserlerin değerinin "parayla ölçülemeyecek kadar yüksek" olduğunu açıkladı. Çünkü her bir parçanın hem tarihî hem sanatsal anlamda eşsiz olduğu vurgulandı. Polis, olayın "Önceden planlanmış profesyonel bir soygun" olduğunu değerlendirirken soygunun gerçekleştiği Apollo Galerisi'ni geçici olarak ziyarete kapatıldı.
SAYIŞTAY RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYI: GÜVENLİK AÇIĞI VARMIŞ!
Öte yandan Fransız basınında soygunla ilgili tartışılacak bir detay yer aldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, tamamı kasım başında yayınlanması beklenen Sayıştay raporuna göre müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı belirtilerek, bu durumun güvenlik açığı yarattığı sonucuna varıldı.
Sayıştayın ön raporunda, soygunun gerçekleştiği müzenin Apollon Galerisi'nin bulunduğu Denon bölümündeki salonların üçte birinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.
SADECE 138 KAMERA VAR!
Müzeye son beş yılda yalnızca 138 kamera yerleştirildiği bildirilen raporda, yıllık 323 milyon avroluk işletme bütçesine rağmen müze yönetiminin ihtiyaçlara yönelik yeterli taahhütlerde bulunmadığına dikkat çekildi.