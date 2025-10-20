SON DAKİKA… Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? Dikkat çeken ’güvenlik açığı’ iddiası: Önceden planlanmış profesyonel bir soygun!

KÜPENİN BİRİ KURTARILDI

Soyguncular, 19. yüzyıl başlarına ait safirlerden oluşan bir mücevher setini de çaldı. Louvre'un açıklamasına göre, setin kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak Louis Bonaparte'ın eşi Kraliçe Hortense ve Louis Philippe I'in eşi Kraliçe Marie-Amélie tarafından kullanıldığı bilinen set, 24 Seylan safiri ve 1.083 elmasla süslü bir taç, sekiz safirli bir kolye ve bir çift küpe içeriyor. Fransa Kültür Bakanlığı, soygun sırasında yalnızca bir küpenin çalındığını, diğer parçaların güvenli bir şekilde korunduğunu açıkladı.

Louvre'un kayıtlarında setin ayrıca üç broş, bir tarak ve iki bilezik içerdiği ve "Paris mücevher sanatının eşsiz bir kanıtı" olarak değerlendirildiği belirtiliyor.