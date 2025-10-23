SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygununda itiraf gibi açıklama: İşte 88 milyon euroluk mücevherlerin çalınma anı!

SON DAKİKA… Dünya, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde Pazar günü yaşanan soyguna kilitlendi. Sadece 3 dakika 52 saniye içerisinde gerçekleşen soygunda 4 hırsız, 88 milyon Euro değerindeki 9 mücevheri çalıp izini kaybettirdi. Soyguncuların kaçış anına ait görüntüler ortaya çıkarken olayın ardından istifa eden müze müdüründen itiraf gibi açıklama geldi!

SON DAKİKA… Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde Pazar günü yaşanan soygun dünya basınında ilk sırada yer aldı. Paha biçilemez eserleri dakikalar içinde çalan 4 soyguncu, elini kolunu sallayarak dünyanın en iyi korunan müzesinden kaçarken, ortaya çıkan her detay şaşkınlık yarattı.

SOYGUN 3 DAKİKA 52 SANİYE SÜRDÜ

Fransa'nın ünlü gazetesi Le Parisien, güvenlik kameralarını izledi, soygunun 3 dakika 52 saniyede gerçekleştiğini duyurdu. Parisien'e göre, Apollo Galerisi'ne önce sarı yelek giyen işçi kıyafetli soyguncu girdi. Ardından motorcu kasklı ikinci hırsız Napolyon mücevherleri bölümüne rahat tavırlarla koştu. Gazete, hırsızların tavrını profesyonelce olarak yorumladı. Louvre muhafızlarına koşan hırsız 'çıkın dışarı' diye bağırdı. Güvenlik hedef şaşırarak başka yöne doğru koştu, o sırada alarm çaldı ve hırsızlar gazeteye göre soğukkanlı şekilde hemen camdan kaçtı.

SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANI BÖYLE KAYDEDİLDİ

Öte yandan mücevher soygununa ilişkin soyguncuların hırsızlık ve kaçma anları ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin müzedeki içinde eserlerin ve mücevherlerin bulunduğu camlı bölmeye oldukça yakın olduğu anlaşılıyor.

Güvenlik görevlilerince kaydedilen bir diğer görüntüde ise, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi.Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

KAÇARKEN İMPARATORİÇE'NİN TACINI DÜŞÜRDÜLER!

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

ÇALINAN MÜCEVHERLERİN DEĞERİ 88 MİLYON EURO

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı. Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti.

MÜZE MÜDÜRÜ CARS'TAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Fransa'da soyulan Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullanarak, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu.

Des Cars, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullandı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirdi. "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" demişti.

"KAMERALAR YETERSİZ"

Des Cars, "Alarm sistemleri çalıştı, video kayıtları işledi. Ancak hırsızları yeterince erken tespit edemedik. Çevre kameralarımız ya yok ya da çok eski. Apollo Galerisi cephesindeki tek kamera yanlış yöne bakıyordu" ifadelerini kullandı. Sayıştay'ın güvenlik yatırımlarında gecikme eleştirilerini reddeden des Cars, 80 milyon euroluk güvenlik planında resmi bir gecikme olmadığını savundu, ancak altyapının 21'inci yüzyıl standartlarının gerisinde olduğunu kabul ederek, "Orsay Müzesi çok daha modern, Louvre'da kronik altyapı yatırım eksikliği var" dedi.