SON DAKİKA… Louvre Müzesi soygununda itiraf gibi açıklama: İşte 88 milyon euroluk mücevherlerin çalınma anı!
SON DAKİKA… Dünya, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde Pazar günü yaşanan soyguna kilitlendi. Sadece 3 dakika 52 saniye içerisinde gerçekleşen soygunda 4 hırsız, 88 milyon Euro değerindeki 9 mücevheri çalıp izini kaybettirdi. Soyguncuların kaçış anına ait görüntüler ortaya çıkarken olayın ardından istifa eden müze müdüründen itiraf gibi açıklama geldi!
SON DAKİKA… Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde Pazar günü yaşanan soygun dünya basınında ilk sırada yer aldı. Paha biçilemez eserleri dakikalar içinde çalan 4 soyguncu, elini kolunu sallayarak dünyanın en iyi korunan müzesinden kaçarken, ortaya çıkan her detay şaşkınlık yarattı.
SOYGUN 3 DAKİKA 52 SANİYE SÜRDÜ
Fransa'nın ünlü gazetesi Le Parisien, güvenlik kameralarını izledi, soygunun 3 dakika 52 saniyede gerçekleştiğini duyurdu. Parisien'e göre, Apollo Galerisi'ne önce sarı yelek giyen işçi kıyafetli soyguncu girdi. Ardından motorcu kasklı ikinci hırsız Napolyon mücevherleri bölümüne rahat tavırlarla koştu. Gazete, hırsızların tavrını profesyonelce olarak yorumladı. Louvre muhafızlarına koşan hırsız 'çıkın dışarı' diye bağırdı. Güvenlik hedef şaşırarak başka yöne doğru koştu, o sırada alarm çaldı ve hırsızlar gazeteye göre soğukkanlı şekilde hemen camdan kaçtı.
SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANI BÖYLE KAYDEDİLDİ
Öte yandan mücevher soygununa ilişkin soyguncuların hırsızlık ve kaçma anları ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin müzedeki içinde eserlerin ve mücevherlerin bulunduğu camlı bölmeye oldukça yakın olduğu anlaşılıyor.