Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video
23.10.2025 | 11:03
Fransa'daki Louvre Müzesi'nde pazar günü yaşanan ve 88 milyon euroluk zarara yol açan mücevher soygunu yapan hırsızların yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı anlar ortaya çıktı.
Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.
LOUVRE SOYGUNU
Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.
ÇALINAN MÜCEVHERLERİN DEĞERİ 88 MİLYON EURO
Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı. Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti.
LOUVRE MÜZESİ MÜDÜRÜ CARS: "SORUMLULUĞUNU KABUL EDİYORUM"
Fransa'da soyulan Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullanarak, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu.
Des Cars, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullandı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirdi. "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" demişti.
