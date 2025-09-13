SON DAKİKA: Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü 7 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinden gelen acı haber, Türkiye'yi yasa boğdu. Öğle saatlerinde, yolcu otobüsü ve kavun yüklü bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Mut ilçesi ile Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı.
Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyondaki kavunların da yol kenarına dağıldığı görüldü.