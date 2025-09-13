SON DAKİKA: Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü, 7 yaralı 13.09.2025 | 14:46 Son dakiika haberi: Mersin'in Mut ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 ölü ve 7 yaralının olduğu bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Mut ilçesi ile Karaman yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre 2 ölü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilirken olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.