SON DAKİKA: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Sağanak geliyor! İstanbul'da o tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın
Türkiye, önümüzdeki süreçte farklı hava koşullarının etkisi altında kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, hafta sonu batı bölgelerde etkili olan yağışlar yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, yağışlı sistemler doğuya kayarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde ise sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Ülkenin batısındaki yağışlı hava yerini sakin bir duruma bırakıyor. Marmara ve Ege'de etkili olan bulutlar dağılıyor ve yerini güneşli havaya bırakıyor. Batı kıyılarda hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Bu değişimle birlikte, yağışlar ülkenin doğu kesimlerine kayıyor.
YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ YER DEĞİŞTİRİYOR
Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Erzurum, Kars ve Artvin gibi şehirlerde ani bastıran yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu durum, yerel sel ve su baskınlarına neden olabilir.
GÜNEYDE VE İÇ BÖLGELERDE SICAKLIKLAR
Yağışlar ülkenin doğusuna çekilirken, hava sıcaklıkları güney bölgelerde yüksek seyrini koruyacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35°C'nin altına düşmeyecek. Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde sıcaklıklar 35 ila 37°C arasında seyretmeye devam edecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.