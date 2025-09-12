SON DAKİKA: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Sağanak geliyor! İstanbul'da o tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Türkiye, önümüzdeki süreçte farklı hava koşullarının etkisi altında kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, hafta sonu batı bölgelerde etkili olan yağışlar yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, yağışlı sistemler doğuya kayarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde ise sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Ülkenin batısındaki yağışlı hava yerini sakin bir duruma bırakıyor. Marmara ve Ege'de etkili olan bulutlar dağılıyor ve yerini güneşli havaya bırakıyor. Batı kıyılarda hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Bu değişimle birlikte, yağışlar ülkenin doğu kesimlerine kayıyor.

YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ YER DEĞİŞTİRİYOR

Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Erzurum, Kars ve Artvin gibi şehirlerde ani bastıran yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu durum, yerel sel ve su baskınlarına neden olabilir.

GÜNEYDE VE İÇ BÖLGELERDE SICAKLIKLAR

Yağışlar ülkenin doğusuna çekilirken, hava sıcaklıkları güney bölgelerde yüksek seyrini koruyacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35°C'nin altına düşmeyecek. Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde sıcaklıklar 35 ila 37°C arasında seyretmeye devam edecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.

İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde ise hava daha ılıman olacak, sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları ise bu bölgelerde belirgin hissedilecek.

Bu mevsim geçişinde görülen ani hava değişimlerine karşı, özellikle doğu bölgelerde yaşayanların meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor. Yüksek sıcaklıkların devam ettiği güneyde ise uzmanlar, aşırı sıcağa karşı gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta sonu hava durumu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde belirgin farklılıklar gösterecek. Marmara ve Ege bölgeleri için güzel haberler var: Hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak, bu da açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Ancak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hava durumu daha kararsız. Bu bölgelerde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ani bastıran yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI!

13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ (CUMARTESİ)

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, genel olarak Türkiye'nin batısında bulutlu ve yağışlı, doğusunda ise daha açık ve sıcak bir havayla geçecek. Özellikle Trakya ve Marmara'nın kuzey bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları da yer yer yağışlı olacak. İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde de sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklıklar kıyı şeridinde 30°C'nin üzerine çıkarken, iç bölgelerde 25°C civarında seyredecek. En yüksek sıcaklıklar Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 35-37°C civarında görülecek.

14 EYLÜL 2025 PAZAR (PAZAR)

Pazar günü, batı bölgelerdeki yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Yağışlar daha çok İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları ve Kars çevresi gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar ise genel olarak Cumartesi'ye benzer seyredecek, batıdan doğuya doğru yükselen bir sıcaklık eğilimi devam edecek.

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ (PAZARTESİ)

Haftaya başlarken, yağışlar ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşacak. Gümüşhane, Erzurum ve Kars gibi Doğu Anadolu illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları da yerel sağanaklar alacak. İç Anadolu'da ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde de hafif sağanaklar görülebilir. Türkiye'nin büyük bir bölümü, özellikle batı ve güney kıyıları parçalı bulutlu veya az bulutlu olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki yüksek sıcaklıklar (35-37°C) devam edecek.

16 EYLÜL 2025 SALI (SALI)

Salı günü, ülkenin genelinde hava durumu daha sakin bir seyir izleyecek. Yağışlar sadece Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak. Geri kalan bölgeler genellikle parçalı bulutlu veya az bulutlu olacak. Batı bölgelerde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar genel olarak ılıman seyretse de Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yine 35°C civarında yüksek değerler görülecek.

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA (ÇARŞAMBA)

Haftanın ortasında, hava durumu daha da durağanlaşıyor. Yağışlar ülkenin en doğu sınırına çekilerek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar şeklinde devam edecek. Diğer tüm bölgeler parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Özellikle batı ve güney kıyılarında güneşli bir hava hâkim olacak. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava serinlerken, güney bölgelerde sıcaklıklar 35°C'nin üzerinde kalmaya devam edecek. Bu beş günlük tahmin, genel olarak Türkiye'nin batısından gelen yağışlı sistemlerin hafta sonu etkisini kaybederek doğuya doğru kaydığını ve sıcaklıkların doğu ve güneyde yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE...

SABAH (06:00-12:00):

Ülke genelinde hava oldukça açık ve güneşli başlıyor. Batı ve güney bölgelerden başlayarak, Türkiye'nin büyük bir bölümünde güneşli bir hava hâkim. Sadece Trakya'da (Edirne, Kırklareli) ve Karadeniz'in bazı iç kesimlerinde (Kastamonu, Sinop) parçalı bulutlar görülüyor.

ÖĞLE (12:00-18:00):

Öğle saatlerinde hava durumu değişmeye başlıyor. Trakya'da, özellikle Edirne ve Kırklareli civarında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Karadeniz kıyı şeridi boyunca (Samsun, Ordu, Giresun) ise yerel olarak hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Bunun dışında kalan tüm bölgeler parçalı bulutlu veya güneşli bir havayla günü geçirecek.

AKŞAM (18:00-24:00):

Akşam saatlerinde Trakya'daki yağışlar etkisini sürdürüyor. Edirne ve Kırklareli çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Karadeniz'in bazı bölgelerinde (Samsun, Ordu) yine yerel yağışlar görülebilir. Türkiye'nin kalan büyük bölümünde hava açık veya az bulutlu olacak.

13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

GECE (00:00-06:00):

Cuma gününden Cumartesi'ye geçerken Trakya'daki yağışlı hava durumu devam ediyor. Edirne ve Kırklareli çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Ülkenin geri kalanında hava çoğunlukla açık ve parçalı bulutlu olacak. Genel olarak, hava durumu tahminlerine bakıldığında, 12 Eylül Cuma günü başlayan ve 13 Eylül Cumartesi gecesine kadar devam eden yağışlı havanın özellikle Trakya bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Diğer bölgeler ise bu süreçte daha çok güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık