SON DAKİKA: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Sağanak geliyor! İstanbul’da o tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Salı günü, ülkenin genelinde hava durumu daha sakin bir seyir izleyecek. Yağışlar sadece Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak. Geri kalan bölgeler genellikle parçalı bulutlu veya az bulutlu olacak. Batı bölgelerde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar genel olarak ılıman seyretse de Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yine 35°C civarında yüksek değerler görülecek.

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA (ÇARŞAMBA)

Haftanın ortasında, hava durumu daha da durağanlaşıyor. Yağışlar ülkenin en doğu sınırına çekilerek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar şeklinde devam edecek. Diğer tüm bölgeler parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Özellikle batı ve güney kıyılarında güneşli bir hava hâkim olacak. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava serinlerken, güney bölgelerde sıcaklıklar 35°C'nin üzerinde kalmaya devam edecek. Bu beş günlük tahmin, genel olarak Türkiye'nin batısından gelen yağışlı sistemlerin hafta sonu etkisini kaybederek doğuya doğru kaydığını ve sıcaklıkların doğu ve güneyde yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.