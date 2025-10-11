SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!
SON DAKİKA… Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbahar kendini iyice hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Sağanakların devam edeceği belirtildi, 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji uzmanları ise kar kapıya dayandı diyerek açıkladı: O illerde öğleden sonraya dikkat!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK ŞİDDETİNİ ARTRIACAK
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.