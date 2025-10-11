SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA… Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbahar kendini iyice hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Sağanakların devam edeceği belirtildi, 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji uzmanları ise kar kapıya dayandı diyerek açıkladı: O illerde öğleden sonraya dikkat!

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA… Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbahar kendini iyice hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kritik hava durumu tahminlerini paylaştı.

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK ŞİDDETİNİ ARTRIACAK

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

SICAKLIK DÜŞÜYOR… RÜZGAR ÜŞÜTECEK

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

KAR ALARMI VERİLDİ: O İLLER DİKKAT!

Öte yandan yılın ilk kar uyarısı geldi… Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar ve sağanak uyarısı yaptı. Şen, yaptığı açıklamada hafta sonu kar yağışı beklendiğini açıkladı. Prof. Dr. Şen, "Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Ilgaz Dağı, Erciyes, Palandöken ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar görülecek. Şehir merkezlerinde olmasını beklemiyoruz ama Erzurum ve Erzincan'da sulu kar görülebilir. Özellikle Batı Karadeniz'deki kuvvetli yağışlara dikkat çeken Şen, "Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. 3-4 yıl önceki su baskınlarının tekrar yaşanmaması için tedbirli olunmalı. Cumartesi günü yağış şiddetlenecek" uyarısı yaptı.

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 20, Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT: 16, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 6 il için alarma geçti! Kar kapıya dayandı: O saatlere dikkat!

ERZURUM: 16, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 17, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve aç bulutlu

DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 22, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu