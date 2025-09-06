SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul için hava durumu uyarısı yaptı! 8 ilde sağanak alarmı: O saatlerde dışarı çıkmayın!
SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmıştı… Sağanak yağış ve serin hava, Türkiye’ye giriş yaptı. Mega kent İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yapılan son dakika açıklamasıyla 8 il içi ‘sarı kodlu uyarı' paylaşıldı. İstanbul ve Ankara’da ise sağanak yağışın gün boyu devam edeceği hatta şiddetini artıracağı vurgulandı. İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika hava durumu uyarısı…
SON DAKİKA… Bunaltan sıcaklar, yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardı serin ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına aldı.
İSTANBUL İÇİN UYARI: SAĞANAK ŞİDDETLENECEK
Eylül ayıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, mega kent İstanbul bu sabaha sağanak yağışla başladı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla devam eden yağışların hafta sonu boyunca süreceği açıklanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir hava durumu uyarısı paylaştı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.