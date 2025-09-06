SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul için hava durumu uyarısı yaptı! 8 ilde sağanak alarmı: O saatlerde dışarı çıkmayın!

Eylül ayıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, mega kent İstanbul bu sabaha sağanak yağışla başladı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla devam eden yağışların hafta sonu boyunca süreceği açıklanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir hava durumu uyarısı paylaştı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.