SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul için hava durumu uyarısı yaptı! 8 ilde sağanak alarmı: O saatlerde dışarı çıkmayın!

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmıştı… Sağanak yağış ve serin hava, Türkiye’ye giriş yaptı. Mega kent İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yapılan son dakika açıklamasıyla 8 il içi ‘sarı kodlu uyarı' paylaşıldı. İstanbul ve Ankara’da ise sağanak yağışın gün boyu devam edeceği hatta şiddetini artıracağı vurgulandı. İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

SON DAKİKA… Bunaltan sıcaklar, yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardı serin ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına aldı.

İSTANBUL İÇİN UYARI: SAĞANAK ŞİDDETLENECEK

Eylül ayıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, mega kent İstanbul bu sabaha sağanak yağışla başladı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla devam eden yağışların hafta sonu boyunca süreceği açıklanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir hava durumu uyarısı paylaştı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji şiddetli sağanak nedeniyle 8 il için sarı kodlu uyarı paylaştı. Öyle ki Bursa, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce ve Yalova'da sağanak yağışın etkili olacağı paylaşıldı. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA'DA DA SAĞANAK VAR

Öte yandan Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini vurgulandı. Başkentte en yüksek sıcaklığın yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceği açıklandı.

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün için yağış beklenmediğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde olacağını kaydetti.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bu sabah sağanağın etkili olduğu İstanbul'da yağışlar hafta boyu devam edecek. İstanbul'da yarın ve pazartesi günleri kısa süreli de olsa yerel yağışlar bekleniyor. İstanbul'daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredecek.

METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI: ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Öte yandan Meteoroloji, Marmara ve özellikle İstanbul için kritik uyarıyı paylaştı. Yağışların, öğle saatlerinden kuvvetli olması beklenirken vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık

BURSA: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 27, Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 31, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 34, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 35, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık