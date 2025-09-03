SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

SON DAKİKA: Türkiye genelinde hava durumu, Eylül ayının ilk haftasında sürprizlerle dolu. Batıda yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerinin tüm detayları. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak? İşte detaylar...

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayanlar için yaz mevsimi henüz bitmiş değil. Çarşamba günü termometrelerin bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıktığı gözlemlendi. Bu sıcak hava dalgası, Perşembe ve Cuma günleri de etkisini sürdürerek sıcaklıkların 32-35 derece aralığında seyretmesine neden olacak.

BATI VE GÜNEYDE HİSSEDİLİR SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan, Güneydoğu Anadolu ise 38 derece ile Türkiye'nin en sıcak bölgesi olma unvanını koruyor. Şanlıurfa ve çevresinde yaşayanların sıcaktan korunmak için ek önlemler alması gerekebilir.

DOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI

Türkiye'nin batısı sıcaklarla boğuşurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava adeta kışa döndü. Bölgede yerel olarak görülen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani sel ve su baskınlarına neden olabilir. Bu durum, özellikle şehir merkezlerinde ve alçak bölgelerde yaşayanlar için risk oluşturuyor. Yetkililer, dere yataklarına yakın bölgelerde oturanları ve riskli alanlarda bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların Cumartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

BATI VE İÇ BÖLGELERDE RÜZGAR UYARISI

Yağışlar sadece doğuda etkili olmakla kalmıyor, rüzgar da günlük yaşamı etkileyebilir. Özellikle batı ve iç bölgelerde rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu fırtına rüzgarları, Çarşamba ve Perşembe akşamı da etkisini sürdürerek küçük çaplı olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirecek olanların veya yolda seyir halinde olanların rüzgara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

HAFTA SONUNDA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna doğru genel hava koşullarında bir miktar rahatlama bekleniyor. Pazar günü, Türkiye genelinde sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların 30 derecenin altına ineceği tahmin ediliyor. Bu, şehir sakinleri için daha serin ve konforlu bir hava anlamına geliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklıklar 30-33 derece civarında seyredecek. Bu değişken hava koşulları nedeniyle seyahat planı yaparken veya dışarı çıkarken güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, olası aksaklıkların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

ÇARŞAMBA (3.9.2025)

Çarşamba günü, Türkiye'nin batı ve güneybatı kıyılarında sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler 36 ila 39 dereceye kadar çıkıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde ise hava sıcaklıkları daha düşük, 20'li derecelerde seyrediyor.

PERŞEMBE (4.9.2025)

Perşembe günü, hava durumu genel olarak bir önceki güne benzerlik gösteriyor. Batı ve güney kıyılarda sıcaklıklar 34-37 derece civarında devam ediyor. İç kesimlerde de sıcaklıklar 30'lu derecelerde. Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu veya az bulutlu bir hava gözleniyor.

CUMA (5.9.2025)

Cuma günü, batı ve güney bölgelerdeki sıcaklıklar biraz düşüş gösteriyor. Ege ve Akdeniz'de 36 derece civarında seyreden sıcaklıklar, önceki günlere göre daha makul seviyelere iniyor. Yağışlı hava ise doğu bölgelerde, özellikle Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve güneydoğusunda devam ediyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve 29 derece civarında.

CUMARTESİ (6.9.2025)

Hafta sonunun ilk gününde, yağışlı hava doğu bölgelerde daha da belirginleşiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. İç Anadolu ve Ege'nin bazı kesimlerinde de yerel yağışlar ihtimali var. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 32-35 derece aralığında seyrediyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkabiliyor.

PAZAR (7.9.2025)

Pazar günü, Türkiye genelinde sıcaklıkların biraz daha düşmesi ve yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Diğer bölgelerde genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 30 derecenin altına iniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'de ise hava 30-33 derece civarında seyrediyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA SABAH (06:00-12:00)

Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde hava güneşli ve açık. Özellikle iç kesimler, Ege ve Akdeniz kıyılarında güneş yüzünü gösteriyor. Kuzeybatı ve batı kıyılarında rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yağışlı hava ise sadece Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu ucunda yerel olarak etkisini gösteriyor.

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde hava durumu genel olarak benzer seyrediyor. Güneşli hava Türkiye'nin dört bir yanında etkisini sürdürüyor. Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerindeki sağanak yağışlar devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde ise rüzgarın şiddeti yer yer hissediliyor.

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde hava durumu haritasında bazı değişiklikler görülüyor. Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışlar devam ederken, iç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde de parçalı bulutlu bir hava hakim. Bu bölgelerde de zaman zaman rüzgarın etkili olması bekleniyor.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE GECE (00:00-06:00)

Gece saatlerinde yağışlı hava doğu bölgelerde etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise hava genel olarak bulutlu veya az bulutlu. Batı ve güney kıyılarında rüzgarın hızı düşüş gösterirken, iç bölgelerde rüzgar etkisini sürdürüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık