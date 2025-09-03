SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

BATI VE İÇ BÖLGELERDE RÜZGAR UYARISI Yağışlar sadece doğuda etkili olmakla kalmıyor, rüzgar da günlük yaşamı etkileyebilir. Özellikle batı ve iç bölgelerde rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu fırtına rüzgarları, Çarşamba ve Perşembe akşamı da etkisini sürdürerek küçük çaplı olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirecek olanların veya yolda seyir halinde olanların rüzgara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

HAFTA SONUNDA HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonuna doğru genel hava koşullarında bir miktar rahatlama bekleniyor. Pazar günü, Türkiye genelinde sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların 30 derecenin altına ineceği tahmin ediliyor. Bu, şehir sakinleri için daha serin ve konforlu bir hava anlamına geliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklıklar 30-33 derece civarında seyredecek. Bu değişken hava koşulları nedeniyle seyahat planı yaparken veya dışarı çıkarken güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, olası aksaklıkların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.