SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-9 Ekim tarihlerinde yurt genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. Hafta ortasında sürecek olumsuz hava, Cuma gününden itibaren yerini güneşli ve ılık havaya bırakacak. Hafta sonu sıcaklıklar 25 dereceyi aşacak. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte detaylar...
Olumsuz hava koşulları, Çarşamba sabahı itibarıyla Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yoğunlaşacak. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içinde rüzgarın hızı, İç Anadolu ve Karadeniz'de 50-70 km/saate kadar ulaşarak fırtına şeklinde esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI
Yağış sistemi, Çarşamba akşam saatlerinde Akdeniz Bölgesi'ne (özellikle Antalya ve Mersin çevreleri) ve İç Anadolu'ya odaklanacak. Perşembe günü ise yağışlar etkisini azaltarak doğu ve güneydoğu bölgelerine kayacak.
MÜJDELİ HABER: HAFTA SONU HAVA DEĞİŞİYOR
Önümüzdeki hafta sonu (11-12 Ekim), hafta başındaki olumsuz hava koşullarının ardından Türkiye genelinde büyük bir değişim yaşanacak. Cuma (10 Ekim) günü yağışlar büyük ölçüde kesilecek ve yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Hafta sonu boyunca hava sıcaklıkları yükselişini sürdürecek ve özellikle Pazar (12 Ekim) günü, Türkiye'nin büyük bir bölümü için zirveye ulaşan güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava açık, sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek, hatta üzerine çıkacak. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in en doğu bölgelerinde sınırlı kalacak. Bu durum, hafta sonu açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yapmak isteyenler için oldukça elverişli koşullar sunacak.