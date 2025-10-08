SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-9 Ekim tarihlerinde yurt genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. Hafta ortasında sürecek olumsuz hava, Cuma gününden itibaren yerini güneşli ve ılık havaya bırakacak. Hafta sonu sıcaklıklar 25 dereceyi aşacak. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Olumsuz hava koşulları, Çarşamba sabahı itibarıyla Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yoğunlaşacak. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içinde rüzgarın hızı, İç Anadolu ve Karadeniz'de 50-70 km/saate kadar ulaşarak fırtına şeklinde esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI

Yağış sistemi, Çarşamba akşam saatlerinde Akdeniz Bölgesi'ne (özellikle Antalya ve Mersin çevreleri) ve İç Anadolu'ya odaklanacak. Perşembe günü ise yağışlar etkisini azaltarak doğu ve güneydoğu bölgelerine kayacak.

MÜJDELİ HABER: HAFTA SONU HAVA DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki hafta sonu (11-12 Ekim), hafta başındaki olumsuz hava koşullarının ardından Türkiye genelinde büyük bir değişim yaşanacak. Cuma (10 Ekim) günü yağışlar büyük ölçüde kesilecek ve yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Hafta sonu boyunca hava sıcaklıkları yükselişini sürdürecek ve özellikle Pazar (12 Ekim) günü, Türkiye'nin büyük bir bölümü için zirveye ulaşan güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava açık, sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek, hatta üzerine çıkacak. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in en doğu bölgelerinde sınırlı kalacak. Bu durum, hafta sonu açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yapmak isteyenler için oldukça elverişli koşullar sunacak.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI!

Meteoroloji, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Fırtına beklenen yerlerde ise çatı uçması ve ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük şehrinde hava durumu, hafta boyunca önemli bir değişim gösterecek. İstanbul, İzmir ve Ankara, 8 Ekim Çarşamba günü başlayan kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtınanın etkisinde kalacak. Özellikle Çarşamba günü öğle saatlerinde bu üç şehirde de yoğun yağış beklenirken, rüzgar da etkili olacak.

Ancak Perşembe gününden itibaren yağışlar büyük ölçüde azalacak ve hava sakinleşmeye başlayacak. Hafta sonuna (11-12 Ekim) girerken, üç ilde de durum tamamen değişecek: İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek ve hafta sonu, yağışsız ve ılık bir hava açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunacak.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

ÇARŞAMBA (8.10.2025)

Haftanın ortasında Türkiye genelinde yağışlı ve serin bir hava hakim. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yer yer sağanak yağışlar var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor gibi görünüyor, örneğin İstanbul'da gündüz 18°C, İzmir'de 19°C, Ankara'da 19°C. Bazı yerlerde rüzgar (örneğin Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi) etkili. En sıcak bölge Güneydoğu'nun bir kısmı, örneğin Şanlıurfa çevresi 32°C.

PERŞEMBE (9.10.2025)

Yağışlı hava, bir önceki güne göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusuna daha çok kaymış durumda. Batı bölgelerde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz) hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli, ancak sıcaklıklar hala çok yüksek değil. Karadeniz'in batısında ve doğusunda ise yer yer sağanaklar devam ediyor. Sıcaklıklar önceki güne benzer seyrediyor, ancak doğuda bazı illerde bir miktar düşüş gözlemlenebilir. Batıda ise yağışın azalmasıyla hava biraz daha stabil.

CUMA (10.10.2025)

Türkiye genelinde yağışlar büyük ölçüde azalıyor ve yerini parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir havaya bırakıyor. Sadece Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde hafif sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki günlere göre biraz artış gösteriyor. Özellikle Güney ve Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar yükseliyor (örneğin Antalya çevresi 27°C). Bu gün, hafta sonuna girerken genel olarak daha ılıman ve sakin bir hava bekleniyor.

CUMARTESİ (11.10.2025)

Hafta sonunun ilk günü, hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda hafif kar veya sağanak olarak görülüyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor, özellikle Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde 25°C üzeri değerler hakim. Marmara ve İç Anadolu'da da güneşli bir hava bekleniyor. Bu gün, açık hava aktiviteleri için uygun bir gün gibi görünüyor.

PAZAR (12.10.2025)

Hafta sonunun son günü, Türkiye genelinde neredeyse tamamen güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Yağışlı hava sadece Karadeniz'in en doğu sınırında çok az bir alanda görülüyor. Sıcaklıklar hafta başındaki serin havadan sonra ciddi bir artış göstermiş ve mevsim normallerine dönmüş, hatta bazı yerlerde üzerine çıkmış durumda. Akdeniz ve Güneydoğu'da 25-28°C aralığında sıcaklıklar görülürken, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimleri de güneşli ve 20°C üzeri sıcaklıklarla geçecek. Bu gün, hafta genelindeki en ılık ve güneşli gün olarak öne çıkıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 - 12:00

Çarşamba sabah saatlerinde Türkiye'nin batı ve iç kesimleri geniş ölçüde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Özellikle Ege, Batı Akdeniz (Antalya çevresi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında (Isparta, Konya'nın batısı) kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgar, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz'in doğu kıyıları boyunca 40-60 km/saat hızla esiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in doğu kıyılarında hava parçalı bulutlu ve güneşli.

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerinde kuvvetli yağışların etki alanı biraz daha kuzey ve doğuya kayıyor. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege'nin içleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer yine kuvvetli yağış uyarıları devam ediyor. Rüzgar, İç Anadolu'nun orta ve doğusu ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde 40-60 km/saat'ten 50-70 km/saat'e kadar çıkarak etkisini artırıyor. Bu saat aralığı, batı ve iç bölgelerde yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle en dikkatli olunması gereken zaman dilimi.

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde yağışlı sistem güneye ve iç bölgelere odaklanıyor. Marmara ve Ege'nin büyük bir kısmında yağışlar azalırken, İç Anadolu'nun tamamı, Akdeniz Bölgesi (özellikle Antalya, Mersin çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar), ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da hava genellikle parçalı bulutlu. Rüzgarın hızı genel olarak azalmış gibi görünse de, İç Anadolu'da yer yer etkili olmaya devam edebilir.

GECE 00:00 - 06:00

Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece yarısı, kuvvetli yağış uyarısı Akdeniz'in doğu kıyılarına (Adana, Hatay çevresi) odaklanıyor. Yağışlı hava kütlesi genel olarak doğuya doğru hareket ediyor. İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de hava çoğunlukla parçalı bulutlu veya az bulutlu hale gelmiş durumda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yer yer hafif sağanaklar görülebilir. Rüzgar uyarısı bu haritada belirgin değil, ancak genel olarak hava bir önceki günün akşamına göre daha sakinleşmiş görünüyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın (Perşembe)sabah saatlerinde kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde anadolu yakası ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde avrupa yakasının doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Anamur, Burdur, Isparta, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli,Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınyer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Giresun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık