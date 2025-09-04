SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın
SON DAKİKA: Türkiye genelinde hava durumu, Eylül ayının ilk haftasında sürprizlerle dolu. Batıda yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte 4-7 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerinin tüm detayları. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak? İşte detaylar...
Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayanlar için yaz mevsimi henüz bitmiş değil. Çarşamba günü termometrelerin bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıktığı gözlemlendi. Bu sıcak hava dalgası, Perşembe ve Cuma günleri de etkisini sürdürerek sıcaklıkların 32-35 derece aralığında seyretmesine neden olacak.
BATI VE GÜNEYDE HİSSEDİLİR SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan, Güneydoğu Anadolu ise 38 derece ile Türkiye'nin en sıcak bölgesi olma unvanını koruyor. Şanlıurfa ve çevresinde yaşayanların sıcaktan korunmak için ek önlemler alması gerekebilir.
DOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI
Türkiye'nin batısı sıcaklarla boğuşurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava adeta kışa döndü. Bölgede yerel olarak görülen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani sel ve su baskınlarına neden olabilir. Bu durum, özellikle şehir merkezlerinde ve alçak bölgelerde yaşayanlar için risk oluşturuyor. Yetkililer, dere yataklarına yakın bölgelerde oturanları ve riskli alanlarda bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların Cumartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.