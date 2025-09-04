SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

SON DAKİKA: Türkiye genelinde hava durumu, Eylül ayının ilk haftasında sürprizlerle dolu. Batıda yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte 4-7 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerinin tüm detayları. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayanlar için yaz mevsimi henüz bitmiş değil. Çarşamba günü termometrelerin bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıktığı gözlemlendi. Bu sıcak hava dalgası, Perşembe ve Cuma günleri de etkisini sürdürerek sıcaklıkların 32-35 derece aralığında seyretmesine neden olacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

BATI VE GÜNEYDE HİSSEDİLİR SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan, Güneydoğu Anadolu ise 38 derece ile Türkiye'nin en sıcak bölgesi olma unvanını koruyor. Şanlıurfa ve çevresinde yaşayanların sıcaktan korunmak için ek önlemler alması gerekebilir.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

DOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI

Türkiye'nin batısı sıcaklarla boğuşurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava adeta kışa döndü. Bölgede yerel olarak görülen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani sel ve su baskınlarına neden olabilir. Bu durum, özellikle şehir merkezlerinde ve alçak bölgelerde yaşayanlar için risk oluşturuyor. Yetkililer, dere yataklarına yakın bölgelerde oturanları ve riskli alanlarda bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların Cumartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

BATI VE İÇ BÖLGELERDE RÜZGAR UYARISI

Yağışlar sadece doğuda etkili olmakla kalmıyor, rüzgar da günlük yaşamı etkileyebilir. Özellikle batı ve iç bölgelerde rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu fırtına rüzgarları, Çarşamba ve Perşembe akşamı da etkisini sürdürerek küçük çaplı olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirecek olanların veya yolda seyir halinde olanların rüzgara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

HAFTA SONUNDA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna doğru genel hava koşullarında bir miktar rahatlama bekleniyor. Pazar günü, Türkiye genelinde sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların 30 derecenin altına ineceği tahmin ediliyor. Bu, şehir sakinleri için daha serin ve konforlu bir hava anlamına geliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklıklar 30-33 derece civarında seyredecek. Bu değişken hava koşulları nedeniyle seyahat planı yaparken veya dışarı çıkarken güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, olası aksaklıkların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

METEOROLOJİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

son-dakika-meteoroloji-uyardi-20-ilde-kuvvetli-saganak-ve-firtina-o-tarihlerde-semsiyesiz-cikmayin-1756987655995.png (790×381)

5 EYLÜL 2025 CUMA

Cuma günü, Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim olacak. Özellikle doğu ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Örneğin, Samsun'da 30 derece sıcaklıkla birlikte yağmur görülebilirken, Erzurum'da 25 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, güneydoğuya doğru da yayılacak. Akdeniz kıyılarında ve Ege'de sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak ve hava genellikle güneşli olacak. Batı bölgelerinde ise sıcaklıklar 28-33 derece arasında değişecek.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

Cumartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlar ülkenin daha geniş bir alanını etkisi altına alacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlar görülebilir. İstanbul ve Bursa'da hava 29 derece sıcaklıkla birlikte yağmurlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava, yağışlar ve sıcaklıklar açısından Cuma gününe benzer şekilde devam edecek. Genel olarak, Türkiye'nin büyük bir kısmı bulutlu ve yağışlı bir gün geçirecek.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

7 EYLÜL 2025 PAZAR

Pazar günü, yağışların şiddetini ve etkisini sürdürmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun güney kesimleri ve Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Adana'da 33 derece sıcaklık ve yağmur beklenirken, İç Anadolu'da sıcaklıklar 26-28 derece civarında seyredecek. Ege ve Akdeniz kıyıları ise yüksek sıcaklıklarla birlikte güneşli kalmaya devam edecek. Doğu bölgelerinde ise hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Pazartesi günü, yağışlı hava etkisini kaybederek ülkenin daha küçük bir bölümünde etkili olacak. Yağışlar sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde görülebilir. Diyarbakır'da 31 derece ve yağmur beklenirken, diğer bölgelerde hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak ve hava açık olacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

9 EYLÜL 2025 SALI

Salı günü, hava durumu genel olarak daha istikrarlı bir hal alacak. Yağışlar sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek. Ülkenin büyük bir bölümünde hava güneşli ve açık olacak. Sıcaklıklar özellikle Batı ve Güney bölgelerde artmaya devam edecek. İstanbul'da 30 derece, İzmir'de 32 derece, Antalya'da ise 34 derece sıcaklık bekleniyor. Genel olarak, bu 5 günlük periyodun en güneşli ve sıcak günü Salı olacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE SABAH (06:00-12:00)

Perşembe sabahı Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla güne başlıyor. Batı ve Ege kıyılarında hafif rüzgar etkili olacak ve hava genellikle açık. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de hava parçalı bulutlu. Ancak, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan gibi illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların beraberinde yıldırım ve fırtına da gelebilir.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde hava durumu genel olarak sabah saatlerine benzer şekilde devam edecek. Ülkenin batı, iç ve güney bölgelerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Batı kıyılarındaki rüzgarın şiddeti yer yer 40-60 km/saat seviyelerine ulaşacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Bu yağışlar, özellikle Sivas, Erzincan, Erzurum, Bingöl ve Muş çevresini etkilemeye devam edecek.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde hava durumu haritasında büyük bir değişiklik gözlemlenmiyor. Türkiye'nin batısı ve güneyi hala parçalı bulutlu ve açık kalacak. Ancak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinde de devam edecek. Ayrıca, Kahramanmaraş ve Hatay çevresinde de yerel gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

5 EYLÜL 2025 CUMA GECE (00:00-06:00)

Cuma gününe girerken, yağışlı hava doğu bölgelerde etkisini sürdürecek ancak şiddetinde bir azalma olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevresinde yoğunlaşacak. Ayrıca, Hatay ve Kahramanmaraş gibi güney bölgelerde de yağışlar devam edecek. Ülkenin geri kalanında ise hava genellikle açık veya parçalı bulutlu olacak. Batı kıyılarında esen rüzgarın şiddeti de azalacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahraman maraş'ın batısı Osmaniya'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık