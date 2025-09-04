SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 20 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

9 EYLÜL 2025 SALI Salı günü, hava durumu genel olarak daha istikrarlı bir hal alacak. Yağışlar sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek. Ülkenin büyük bir bölümünde hava güneşli ve açık olacak. Sıcaklıklar özellikle Batı ve Güney bölgelerde artmaya devam edecek. İstanbul'da 30 derece, İzmir'de 32 derece, Antalya'da ise 34 derece sıcaklık bekleniyor. Genel olarak, bu 5 günlük periyodun en güneşli ve sıcak günü Salı olacak.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE... 4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE SABAH (06:00-12:00) Perşembe sabahı Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla güne başlıyor. Batı ve Ege kıyılarında hafif rüzgar etkili olacak ve hava genellikle açık. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de hava parçalı bulutlu. Ancak, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan gibi illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların beraberinde yıldırım ve fırtına da gelebilir.