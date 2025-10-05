SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!
Hava Durumu Servisi (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye, hafta başından itibaren kademeli olarak serin ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve şiddetli yağışlar etkili olacak. Peki İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İstanbul ve Ankara'da sıcaklık ne zaman düşecek? İşte detaylar...
5 Ekim Pazar günü, Güneydoğu ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. Gün içerisinde Ege'nin güneybatısı ile Batı Karadeniz kıyılarında sabah ve öğle saatlerinde görülen yerel ve hafif yağışlar, akşam saatlerine doğru tamamen kesiliyor. Tüm yurtta sakin ve yağışsız bir gece yaşanması bekleniyor.
GÜNEŞLİ PAZAR SONRASI YAĞIŞLAR BAŞLIYOR
Ancak bu sakin hava, 6 Ekim Pazartesi itibarıyla yerini Ege ve Akdeniz kıyılarından başlayarak gelen yağışlı sisteme bırakıyor. Pazartesi günü İzmir, Muğla çevresi ve bazı Akdeniz illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava devam edecek.
SERT DÜŞÜŞ SALI GÜNÜ GELİYOR: MARMARA VE İÇ BÖLGELER DİKKAT!
Hava durumundaki en büyük değişiklik 7 Ekim Salı günü yaşanacak. Batıdan gelen soğuk ve yağışlı cephe, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlı hava, İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere batı ve iç bölgelerin tamamında etkili olacak. Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir.