SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

Hava Durumu Servisi (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye, hafta başından itibaren kademeli olarak serin ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve şiddetli yağışlar etkili olacak. Peki İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İstanbul ve Ankara'da sıcaklık ne zaman düşecek? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

5 Ekim Pazar günü, Güneydoğu ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. Gün içerisinde Ege'nin güneybatısı ile Batı Karadeniz kıyılarında sabah ve öğle saatlerinde görülen yerel ve hafif yağışlar, akşam saatlerine doğru tamamen kesiliyor. Tüm yurtta sakin ve yağışsız bir gece yaşanması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

GÜNEŞLİ PAZAR SONRASI YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Ancak bu sakin hava, 6 Ekim Pazartesi itibarıyla yerini Ege ve Akdeniz kıyılarından başlayarak gelen yağışlı sisteme bırakıyor. Pazartesi günü İzmir, Muğla çevresi ve bazı Akdeniz illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava devam edecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

SERT DÜŞÜŞ SALI GÜNÜ GELİYOR: MARMARA VE İÇ BÖLGELER DİKKAT!

Hava durumundaki en büyük değişiklik 7 Ekim Salı günü yaşanacak. Batıdan gelen soğuk ve yağışlı cephe, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlı hava, İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere batı ve iç bölgelerin tamamında etkili olacak. Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR

Salı günü başlayan sıcaklık düşüşü, 8 Ekim Çarşamba günü zirveye ulaşacak. İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 23∘C'den 19∘C'ye, Ankara'da ise 23∘C'den 20∘C'ye kadar gerileyecek. Ülkenin büyük bir bölümü, Doğu ve Güneydoğu hariç, yağmurlu ve mevsim normallerinin altında bir hava yaşayacak.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye genelini etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı hava dalgası, üç büyük şehirde de kendini hissettirecek. İstanbul, Ankara ve İzmir, hafta başındaki güneşli havayı hızla geride bırakarak, hafta ortasında ciddi bir serinlemeye geçecek. 5 Ekim Pazar günü, tüm şehirler parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, sıcaklıklar 23∘C civarında olacak. Ancak 6 Ekim Pazartesi itibarıyla İzmir ve çevresi Ege'den gelen yağışlı sistemle karşılaşacak ve gök gürültülü sağanaklar görülebilecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

ASIL DEĞİŞİM PERŞEMBEDEN SONRA...

Asıl değişim ise 7 Ekim Salı günü yaşanacak; yağışlı cephe, İstanbul ve Ankara'yı da etkisi altına alacak. 8 Ekim Çarşamba günü hava durumu zirve yapacak: İstanbul'da sıcaklıklar 19∘C'ye düşecek ve kuvvetli sağanaklar beklenirken, Ankara'da 20∘C sıcaklıkla birlikte yağmur etkili olacak. Hafta boyunca Ege ve Marmara'da yer yer kuvvetli sağanak uyarısı bulunurken, 9 Ekim Perşembe günü yağışlar şiddetini kaybetse de serin ve kapalı hava üç büyük şehirde de devam edecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

HAFTA SONUNA DOĞRU SERİN VE YAĞIŞLI

9 Ekim Perşembe günü, yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek ancak şiddetini kaybedecek. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar devam ederken, hava genel olarak serin ve kapalı olacak. Bu düşüşle birlikte sonbahar havası kendini tam anlamıyla hissettirecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olması ve özellikle 7-8 Ekim tarihlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ihtimaline karşı tedbirli olması önemle duyurulur.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

Hafta sonu, genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 30∘C'nin üzerine çıkarken, Adana çevresinde 30∘C/22∘C, Diyarbakır'da 30∘C/11∘C ve Antalya'da 30∘C/19∘C görülüyor. Ülkenin batı kıyılarında ve Marmara bölgesinde I˙stanbul'da 23∘C/14∘C ile hava serinken, Karadeniz kıyıları 21∘C civarında seyrediyor. Ülke genelinde belirgin bir yağış gözlenmezken, sadece batı ve güneybatı kıyılarında yer yer parçalı bulutlu bir hava var.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

6 EKİM 2025 - PAZARTESİ

Hava durumunda belirgin bir değişim söz konusu. Ege ve Akdeniz'in bazı kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmeye başlıyor, özellikle I˙zmir'de 23∘C/15∘C ve güneybatı kesimlerde yağış bekleniyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne benzer seyrediyor, ancak yağışla birlikte batı bölgelerde hissedilen sıcaklık düşebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava güneşli ve sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

7 EKİM 2025 - SALI

Yağışlı hava ülkenin batı ve iç kesimlerinde etkisini artırıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. I˙stanbul'da 21∘C/16∘C, Ankara'da 23∘C/8∘C ve I˙zmir'de 23∘C/16∘C sıcaklıklar bekleniyor. İç Anadolu'nun batısında da yağışlar görülebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli kalmaya devam ederken, bu bölgelerde sıcaklıklar hala yüksek seyrediyor, Gaziantep'te 28∘C/17∘C.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

8 EKİM 2025 - ÇARŞAMBA

Hava durumu genel olarak soğuyor ve yağışlar ülkenin büyük bir bölümüne yayılıyor. Haritaya bakıldığında, Doğu ve Güneydoğu hariç neredeyse tüm bölgelerde yağmurlu veya gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava var. I˙stanbul'da 19∘C/12∘C'ye düşen sıcaklıkla birlikte Marmara ve Ege'de sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümü de yağışlı. Özellikle güneybatı ve iç bölgelerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor, Ankara 20∘C/11∘C. Bu düşüşle birlikte mevsim normallerine yaklaşan, hatta bazı bölgelerde altına inen bir hava bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

9 EKİM 2025 - PERŞEMBE

Yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor ancak şiddetini kaybediyor. Yağışlar çoğunlukla hafif yağmur veya yer yer sağanak şeklinde devam ediyor. Ülkenin güneybatısı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olmaya başlıyor. I˙stanbul 19∘C/13∘C, Ankara 19∘C/9∘C ve I˙zmir 19∘C/12∘C ile sıcaklıklar düşük seyrediyor. Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri de hafif yağmurlu bir havaya geçiyor, Erzurum 20∘C/11∘C. Genel olarak, hafta başına göre daha serin ve yağışlı bir hafta ortası ve sonu yaşanması öngörülüyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

BUGÜN HAVA DURUMU

SABAH (06:00 - 12:00)

Pazar sabahı saat 06:00 itibarıyla Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava hakim. Dikkat çeken tek istisna, Ege'nin güneybatı kıyıları (I˙zmir, Aydın çevresi) ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Zonguldak, Kocaeli çevresi) hafif yağmur veya hafif sağanak yağış ihtimali bulunuyor (haritada yeşil alanlarla gösterilmiş). Ülkenin büyük bir bölümü, özellikle I˙c¸ Anadolu, Gu¨neydog˘u ve Akdeniz bölgeleri güneşli veya az bulutlu bir sabaha uyanıyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinde güneş kendini daha çok gösteriyor. Ege'nin güneybatı kıyılarındaki ve Batı Karadeniz'deki hafif yağışlar devam ediyor. Ancak bu bölgeler haricinde, Türkiye'nin geneli güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. I˙c¸ Anadolu, Dog˘u ve Gu¨neydog˘u Anadolu bölgelerinde havanın açık olması bekleniyor. Güneşin etkisiyle sıcaklıklar günün en yüksek değerlerine ulaşacak. Doğu Karadeniz kıyıları ( Giresun, Trabzon çevresi) ise parçalı bulutlu kalmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yağışlar tamamen kesiliyor ve tüm Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava durumu çoğunlukla açık veya az bulutlu seyredecek. Güneş batarken, parçalı bulutlu hava durumu büyükşehirler de dahil olmak üzere birçok bölgede devam edecek. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar düşmeye başlarken, rüzgarın da etkisiyle serin bir akşam yaşanması öngörülüyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

GECE (00:00 - 06:00)

Pazartesiye geçişle birlikte, Türkiye genelinde yağışsız bir gece bekleniyor. Hava durumu büyük ölçüde açık veya az bulutlu olacak. Sabahın erken saatlerinde sıcaklıklar en düşük değerlerine inerken, rüzgarın da sakinlemesiyle iç bölgelerde serin ve yer yer soğuk bir gece yaşanabilir. Tüm bölgelerde hava sakinliğini koruyor ve herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor! O tarihten sonra sıcaklıklar çakılacak!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık