SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! İstanbul'da sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kars, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yaşanacak kuvvetli yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Öte yandan hafta sonuna girerken İstanbul'da hava durumu değişiyor. Perşembe ve Cuma günleri güneşli ve sıcak bir havanın tadını çıkaran İstanbullular o tarihlerden sonra sağanak ve fırtınayla karşı karşıya kalacak. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İşte detaylar...
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevreleri yerel olarak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması büyük önem taşıyor.
YAĞIŞLAR KUZEY VE DOĞU BÖLGELERDE DEVAM EDİYOR
Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hafta boyunca Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 30'ların ortasında ve hatta sonuna kadar yükselecek, bu da bu bölgelerin en sıcak yerler olacağını gösteriyor. Akdeniz kıyılarında sıcaklığın 38°C'yi bulması bekleniyor.
RÜZGAR UYARISI!
Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hakkari çevresinde kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklendiğinden, bu bölgelerdeki vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.