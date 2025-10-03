SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul için o saatlere işaret edildi...

Son dakika alarmı! 3 Ekim cuma Türkiye'nin batısı için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı. Ege, Marmara ve Batı akdeniz risk altında: sel, 60 km rüzgar kapıda! Peki İstanbul ve Ankara'da sağanak var mı? İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl? işte anbean hava durumu tahmini...

03 Ekim 2025 Cuma / İstanbul - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye'nin batı ve güneybatı kesimleri bugün (Cuma) tehlikeli hava koşullarının etkisi altına giriyor. Özellikle Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olacak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşlar uyarıldı.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KUVVETLİ YAĞIŞLAR

Cuma sabahı saat 06:00 itibarıyla başlayan yağışlar, özellikle Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında etkisini gösterdi. Haritalar, bu bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların yanı sıra rüzgarın hızının saatte 40−60 km'ye kadar çıkacağını gösteriyor. Deniz ulaşımında ve kara yollarında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Öğle ve Akşam Saatlerine Dikkat: Şiddetli Yağış ve İç Bölgelere Yayılım Yağışlı sistemin en kritik anları öğle saatlerinden (12:00-18:00) itibaren yaşanacak. Sistem, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı sınırlarına doğru genişleyecek. Özellikle Antalya kıyılarında "şiddetli yağış" uyarısı yapıldı. Sel ve su baskını riskine karşı bölge halkının ve tatilcilerin çok dikkatli olması gerekiyor. Rüzgar hızı güneyli yönlerden devam ederek yağışla birlikte doğu ve iç kesimlere doğru 40−60 km/sa hızında esecek. Akşam saatlerinde de İç Ege (Kütahya, Afyon, Uşak) ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur) kuvvetli gök gürültülü sağanaklar devam edecek.

HAFTA SONUNA GEÇİŞTE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece (00:00-06:00), yağışlar etkisini sürdürerek İç Anadolu'nun batı ve güneybatı kısımlarına kadar ilerleyecek. Ayrıca Trakya'nın kuzeybatı kıyılarında (Edirne, Kırklareli) da tekrar kuvvetli yağışlar bekleniyor.

DOĞU VE İÇ BÖLGELER AÇIK

Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde ise hava durumu oldukça farklı. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli seyredecek. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Harita verilerine göre, 3 Ekim 2025 Cuma günü İstanbul ve İzmir kuvvetli yağışlı sistemin direkt etkisi altında olacakken, Ankara bu sistemden daha az etkilenecek. İstanbul ve çevresinde özellikle sabah saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, gün boyu aralıklarla devam edecek. İzmir ise sistemin en şiddetli görüleceği Ege kıyılarında yer aldığından, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar ile saatte 40−60 km'yi bulacak rüzgarlara hazırlıklı olmalı.

Bu şiddetli yağışlar akşam saatlerinde de etkisini sürdürecek. Ankara'da ise durum daha sakin; günün büyük bir bölümü parçalı bulutlu geçecek, ancak yağışlı sistemin batı sınırlarına yaklaşması nedeniyle akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak veya yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilir. Genel olarak üç büyük ilde de hava sıcaklıklarında düşüş ve dikkatli olunması gereken rüzgar bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

3 Ekim Cuma günü başlayan kuvvetli yağışlı sistem, hafta sonuna girerken etkisini sürdürecek, ancak Pazar günü itibarıyla büyük ölçüde hafifleyecek. 4 Ekim Cumartesi'nin ilk saatlerinde İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı ve güneybatı kesimlerinde (Kütahya, Afyon, Antalya, Isparta, Konya) gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli bir şekilde devam edecek. Ayrıca Marmara'nın kuzeybatı kıyılarında da yağışlar bekleniyor.

Cumartesi ilerleyen saatlerde batı kıyılarında havanın yavaş yavaş açması beklenirken, yağışlı kütle doğuya doğru hareketini sürdürecek. 5 Ekim Pazar günü ise ülkenin büyük bir bölümü için hava açacak ve güneşli/parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Yağışlar yalnızca Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde hafif şekilde görülebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hafta sonu boyunca açık ve güneşli hava hakim olacak; bu bölgelerde sıcaklıklar 30∘C civarında seyretmeye devam edecek.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

3 EKİM 2025 CUMA

Cuma günü, Türkiye'nin batı ve kuzeybatı bölgelerinde hava oldukça yağışlı ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Ege ve Marmara'nın büyük bir kısmı ile Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 20∘C ile 26∘C arasında değişirken, bu bölgelerde yer yer fırtınalı yağış sembolleri de görülüyor. İç ve doğu bölgelerde ise hava genellikle parçalı bulutlu veya az bulutlu seyrediyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde sıcaklıklar 30∘C'nin üzerine çıkarak (31∘C - 32∘C) yüksek kalıyor. En düşük sıcaklıklar doğuda 5∘C civarında.

4 EKİM 2025 CUMARTESİ

Cumartesi günü, yağışlı hava batıdan iç bölgelere doğru kayıyor. Yağışlar özellikle İç Ege, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde devam ediyor. Kıyı Ege'de ve Marmara'nın batısında ise hava açmaya başlıyor. Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor; Mersin/Adana civarında 34∘C - 35∘C ile en yüksek değerler görülüyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise hava yine oldukça serin, en düşük sıcaklıklar 4∘C - 6∘C civarında. Ülkenin büyük bir bölümü parçalı bulutlu veya güneşli bir gün geçiriyor.

5 EKİM 2025 PAZAR

Pazar günü, yağışlı sistemin etkisini büyük ölçüde kaybettiği görülüyor. Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri haricinde ülke genelinde hava güneşli veya parçalı bulutlu. Sıcaklıklar batıda biraz daha düşerek 22∘C - 25∘C civarında seyrederken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar genel olarak stabil kalıyor. Güneydoğu ve Akdeniz'in doğusunda 30∘C - 33∘C civarındaki yüksek sıcaklıklar devam ediyor.

6 EKİM 2025 PAZARTESİ

Pazartesi günü, ülke genelinde oldukça güneşli ve az bulutlu bir hava hakim. Sadece Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İstanbul çevresinde hafif yağış veya parçalı bulutluluk ihtimali devam ediyor. Sıcaklıklar genel olarak stabil kalmakla birlikte, ülkenin batı ve iç kesimlerinde gündüz sıcaklıkları 21∘C - 25∘C bandında seyrediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava yine sıcak (30∘C - 32∘C).

7 EKİM 2025 SALI

Salı günü, hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor; büyük ölçüde güneşli ve açık bir hava Türkiye'nin genelinde etkisini sürdürüyor. Ancak, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde tekrar yağışların görülme ihtimali biraz artıyor gibi görünüyor, sıcaklıklar bu bölgelerde 15∘C - 22∘C aralığına iniyor. Ülkenin güney ve doğu kesimlerinde ise sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava yine 30∘C civarında sıcaklığını koruyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00 TSİ)

Cuma sabahı saatlerinde Türkiye'nin batı bölgelerinde çok kuvvetli bir hava sistemi etkili oluyor. Özellikle Ege'nin kıyı şeridi, Güney Marmara ve Batı Akdeniz'in batı kıyılarında (Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'nın batısı) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde saatte 40−60 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar da etkili olacak. Yağışlı bölge; Balıkesir, Kütahya ve Afyonkarahisar'a kadar uzanıyor. Ülkenin iç, orta ve doğu kesimleri ise genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla güne başlıyor.

ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)

Öğle saatlerinde yağışlı sistemin etki alanı biraz daha genişliyor ve iç bölgelere doğru ilerliyor. Ege'nin iç kesimleri (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ve İç Anadolu'nun batı kısımlarında (Eskişehir, Ankara'nın batısı) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Özellikle Antalya'nın kıyı kesimlerinde şiddetli yağışlar (mor renkli alan) görülme riski bulunuyor. Önceki saatlerdeki gibi 40−60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarlar da yağışla birlikte doğu yönlere doğru hareket ediyor. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise az bulutlu ve güneşli kalmaya devam ediyor.

AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)

Akşam saatlerinde yağışlar özellikle İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı sınırlarında yoğunlaşıyor. Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya ve Konya'nın batı kısımlarında gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Bu saatlerde Marmara'nın batı kıyılarında hava biraz sakinleşirken, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde parçalı bulutluluk görülüyor. Ülkenin doğu yarısı genel olarak açık ve güneşli bir akşam geçiriyor.

GECE (00:00-06:00 TSİ)

Cumartesi'ye geçiş yaptığımız ilk saatlerde yağışlı sistem iç bölgelere doğru ilerleyişini sürdürüyor. İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı-güneybatı kısımları (Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Karaman) hala kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Marmara'nın kuzeybatı kıyılarında (Edirne, Kırklareli) da tekrar kuvvetli yağışlar görülmeye başlıyor. Ankara ve çevresi de yağışlı sisteme yaklaşıyor. Ülkenin geri kalanında ise hava parçalı bulutlu veya güneşli seyrediyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, güney ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu

KARS °C, 21°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.