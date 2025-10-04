SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

SON DAKİKA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil 15 ilde kuvvetli yağış ve 70 km/saat rüzgar fırtınası başlıyor! Peki İstanbul ve Ankara'ya ne zaman yağmur yağacak? İstanbul ve Ankara'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son dakika tahminlerine göre, bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor. Ülkenin büyük bir bölümü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmış durumda.

BUGÜNÜN HAVA DURUMU GENEL DURUM VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların özellikle Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri ile Burdur'un doğusunda etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerin dışındaki yerlerde ise havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR TEHLİKESİ VE ZAMAN DİLİMLERİ

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar uyarısı da bulunuyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında 40−60 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Gün içinde yağış ve rüzgarın şiddeti değişecektir. Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar Batı ve Güneybatı'yı vururken, öğle saatlerinde rüzgar şiddeti İç Anadolu Platosu'nda 40−70 km/saat'e kadar çıkacak. Akşam saatlerine doğru ise yağış aktivitesi azalacak, ancak Batı ve Kuzey bölgeler bulutlu kalmaya devam edecek.

SICAKLIKLAR VE HAFTA SONU BEKLENTİSİ

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar Ankara'da 23∘C, İstanbul'da 22∘C ve İzmir'de 24∘C civarında olacak. Buna karşın, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) ve Çukurova (Adana) gibi güney bölgelerde sıcaklıklar 33∘C'ye ulaşarak sıcaklığını koruyacak. Pazar günü (5 Ekim) ise hava durumu biraz hafifleyecek; yağışlar Ege ve Karadeniz'in sadece kıyı kesimlerinde beklenirken, ülkenin geri kalanı az bulutlu ve açık geçecek.

YENİ HAFTA EĞİLİMİ: BATI'DA SERİNLEME BAŞLIYOR

İlerleyen günlerde, Pazartesi (6 Ekim) ile birlikte istikrarsız hava tekrar şiddetlenecek ve Salı (7 Ekim) günü Batı'da belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Salı günü Türkiye'nin batı yarısında yaygın ve kuvvetli yağışlar beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 10ların sonlarına doğru gerileyecek. Çarşamba (8 Ekim) günü ise yağışlı ve serin hava Batı ve Kuzey bölgelerinde etkisini sürdürerek sıcaklıkları 10ların ortalarına kadar düşürecek. Bu süre zarfında Doğu ve Güneydoğu bölgeleri nispeten daha sıcak kalmaya devam edecek.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul, İzmir ve Ankara bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) yağışlı ve rüzgârlı bir havanın etkisi altına giriyor. Özellikle İstanbul (Marmara), İzmir (Kıyı Ege) ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu üç büyükşehirde de sıcaklıklar 22∘C (İstanbul) ile 24∘C (İzmir) arasında seyredecek.

İzmir'de sağanak yağışlar ve rüzgarlar sabah saatlerinde başlarken, Ankara ve çevresi öğleden sonra kuvvetli rüzgarın etkisinde kalacak. Yağışlı ve rüzgarlı hava, Pazar günü bu illerin kıyı kesimlerinde devam edecek olsa da şiddetini azaltacak. Ancak, yeni haftanın başında (Salı'dan itibaren) bu üç şehirde de sıcaklıklar 10ların ortalarına kadar düşerek sert bir serinleme yaşanacak.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

4 EKİM 2025 CUMARTESİ

Gün, genellikle ılık ve çoğunlukla güneşli başlıyor, özellikle güney ve doğu bölgelerde. Maksimum sıcaklıklar yüksek olup, Güney-Orta bölgelerde (Antalya/Muğla civarı) yer yer 35∘C'ye kadar ulaşıyor. İç ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, en yüksek sıcaklıkların 20lerin sonları ile 30ların bas¸larında olduğu güneşli bir havanın tadını çıkarıyor. Ancak, Batı ve Güneybatı kıyılarında (örneğin İzmir, Aydın, Muğla) istikrarsızlık belirtileri görülüyor; bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ve en yüksek sıcaklıklar 20lerin ortaları ve başlarında bekleniyor. Kuzey kıyılarında (Karadeniz bölgesi) ise parçalı bulutlu bir hava ve en yüksek sıcaklıklar 20lerin ortaları civarında.

5 EKİM 2025 PAZAR

Hava durumu Cumartesi'ye benzer, ancak Batı'daki istikrarsızlık biraz hafiflemiş görünüyor. Batı kıyılarında (örneğin Çanakkale, İzmir) daha az ve daha dağınık sağanak yağışlar/gök gürültülü sağanak yağışlar raporlanıyor. İç ve Doğu Türkiye çoğunlukla güneşli ve ılık kalmaya devam ediyor; en yüksek sıcaklıklar genellikle 20lerin ortaları ile 30ların başları arasında. Güneydoğu bölgesi, 30ların civarındaki sıcaklıklarla ülkenin en sıcak kısmı olmaya devam ediyor. Karadeniz bölgesinde çoğunlukla bulutlu ila dağınık sağanak yağışlı hava ve en yüksek sıcaklıklar 20lerin başlarında devam ediyor.

6 EKİM 2025 PAZARTESİ

Ülke genelinde hava durumu daha karmaşık hale geliyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul çevresi ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Batı ve Güneybatı bölgelerinde daha yaygın ve belirgin. Bu yağışlı bölgelerde sıcaklıklar genellikle 20lerin başları ve ortalarında seyrediyor. İç ve Doğu Anadolu ise çoğunlukla güneşli veya parçalı bulutlu koşullarını sürdürüyor, en yüksek sıcaklıklar 20lerin ortalarından 30lara kadar değişiyor. Güneydoğu, 30ların başındaki sıcaklıklarla hala ülkenin en sıcak kısmı.

7 EKİM 2025 SALI

Bu gün, Türkiye'nin batı yarısında yaygın yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlarda belirgin bir artışa işaret ediyor. Tüm Ege bölgesi ile Marmara ve Batı Karadeniz'in büyük bir kısmı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Bu durum, bu bölgelerde sıcaklık düşüşünü beraberinde getiriyor; en yüksek sıcaklıklar genellikle sadece 10ların ortalarından 20lerin başlarına ulaşıyor. İç Anadolu'da da yağışta artış görülüyor, ancak daha dağınık, sıcaklıklar 20lerin başlarında. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri soğuk havadan görece az etkilenerek, güneşli/parçalı bulutlu ve daha sıcak havalarını sürdürüyor, en yüksek sıcaklıklar 20lerin ortalarından 30ların başlarına.

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Yağışlı ve istikrarsız hava, ülkenin Batı ve Kuzey yarısında yoğunlaşıyor ve devam ediyor. Tüm Karadeniz kıyısı, Marmara bölgesi ve Ege ile İç Anadolu'nun büyük bir kısmı yağmur veya gök gürültülü sağanak yağış görüyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar serin kalmaya devam ediyor; en yüksek sıcaklıklar büyük ölçüde 10ların ortaları ve sonları ile sınırlı. En düşük maksimum sıcaklıklar Ege kıyısında (örneğin 16∘C) kaydediliyor. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri, önceki günlere kıyasla hafif bir sıcaklık düşüşü görmeye başlasa da, çoğunlukla parçalı bulutlu veya dağınık yağışlı hava ve 20lerin ortalarından sonlarına kadar olan sıcaklıklarla en sıcak bölgeler olmaya devam ediyor.

BUGÜN HAVA DURUMU

SABAH (06:00-12:00)

Gün, öncelikle ülkenin Batı ve Güneybatı kesimlerini etkileyen gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli yağmurla başlıyor. Ege bölgesinde (İzmir, Aydın, Denizli) fırtınalı bir hava bandı tahmin ediliyor; bu hava Kütahya, Afyonkarahisar'a yayılıyor ve Akdeniz'in batı kısımlarına (Antalya gibi) ulaşıyor. Harita ayrıca İç Ege ve Akdeniz bölgelerinden kuzeye doğru hareket eden 40−60 km/saat hızında kuvvetli rüzgarları gösteriyor. Bu esnada, Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli) genellikle bulutlu ancak çoğunlukla kuru; Orta ve Doğu Türkiye'nin geri kalanı ise parçalı bulutlu ila güneşli havanın tadını çıkarıyor.

ÖĞLE (12:00-18:00)

Gök gürültülü sağanak yağışlardan etkilenen alanlar yer değiştiriyor ve bazı bölgelerde daha yoğun hale geliyor. Kuvvetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle Batı kıyıları (Çanakkale, İzmir, Aydın) ve Antalya bölgesinde devam ediyor. Yağışı gösteren yeşil gölgeli alan, Batı Karadeniz kıyısı boyunca (Zonguldak, Bolu, Kastamonu) uzanıyor. İç Anadolu Platosu (Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas civarı) için 40−70 km/saat hıza ulaşan kuvvetli güney rüzgarları tahmin ediliyor; bu, kuru olan yerlerde bile rüzgarlı koşullara katkıda bulunabilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmı güneşli ila parçalı bulutlu hava koşullarını sürdürüyor.

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşama doğru, yaygın fırtına aktivitesi azalmaya başlıyor. Batı ve Kuzey bölgeleri çoğunlukla bulutlu kalırken, doğrudan gök gürültülü sağanak yağış sembolleri belirgin şekilde azalıyor. Karadeniz kıyısındaki Zonguldak ve Kastamonu gibi bölgelerde hala yağış görülüyor. Ülkenin geri kalanı, Ege'den Akdeniz'e, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri dahil olmak üzere parçalı bulutlu bir geceye giriyor. Günün erken saatlerinde İç Anadolu'yu etkileyen kuvvetli rüzgarların azalmış olduğu anlaşılıyor.

GECE (00:00-06:00)

Pazar gününün çok erken saatlerinde, ülke genelinde hava durumu büyük ölçüde parçalı bulutlu. Başlıca yağış alanları sınırlı ve dağınık: Marmara bölgesi (Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli) ve Batı Karadeniz'in bazı kısımları (Zonguldak, Bolu, Kastamonu) hafif yağmur/sağanak yağış görebilir. Aşırı Güneybatı kıyısı boyunca da (Muğla ve Aydın) birkaç yağış noktası görülüyor. Türkiye'nin geri kalanı, Akdeniz'den Doğu'ya kadar, güneş doğarken bulutlu ancak kuru olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Bilecik hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini(Sinop haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu

KARS °C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu