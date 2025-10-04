SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Akşama doğru, yaygın fırtına aktivitesi azalmaya başlıyor. Batı ve Kuzey bölgeleri çoğunlukla bulutlu kalırken, doğrudan gök gürültülü sağanak yağış sembolleri belirgin şekilde azalıyor. Karadeniz kıyısındaki Zonguldak ve Kastamonu gibi bölgelerde hala yağış görülüyor. Ülkenin geri kalanı, Ege'den Akdeniz'e, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri dahil olmak üzere parçalı bulutlu bir geceye giriyor. Günün erken saatlerinde İç Anadolu'yu etkileyen kuvvetli rüzgarların azalmış olduğu anlaşılıyor.

Pazar gününün çok erken saatlerinde, ülke genelinde hava durumu büyük ölçüde parçalı bulutlu. Başlıca yağış alanları sınırlı ve dağınık: Marmara bölgesi (Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli) ve Batı Karadeniz'in bazı kısımları (Zonguldak, Bolu, Kastamonu) hafif yağmur/sağanak yağış görebilir. Aşırı Güneybatı kıyısı boyunca da (Muğla ve Aydın) birkaç yağış noktası görülüyor. Türkiye'nin geri kalanı, Akdeniz'den Doğu'ya kadar, güneş doğarken bulutlu ancak kuru olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.