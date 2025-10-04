SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın
SON DAKİKA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil 15 ilde kuvvetli yağış ve 70 km/saat rüzgar fırtınası başlıyor! Peki İstanbul ve Ankara'ya ne zaman yağmur yağacak? İstanbul ve Ankara'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son dakika tahminlerine göre, bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor. Ülkenin büyük bir bölümü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmış durumda.
BUGÜNÜN HAVA DURUMU GENEL DURUM VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların özellikle Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri ile Burdur'un doğusunda etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerin dışındaki yerlerde ise havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ RÜZGAR TEHLİKESİ VE ZAMAN DİLİMLERİ
Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar uyarısı da bulunuyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında 40−60 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.