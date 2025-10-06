SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Yunanistan'dan 'siklon dalgası' geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya dair kritik bir hava durumu raporu yayımladı. Türkiye bu geceden itibaren Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' adı verilen kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Uzmanlar, yurt genelinde yağışların hafta boyunca aralıksız devam edeceğini ve özellikle bazı bölgelerde su baskını riskinin yüksek olduğunu bildirdi. Peki İstanbul ve Ankara'da etkili olacak mı? İşte detaylar...

MGM'nin son tahminlerine göre, siklon dalgası ilk etkilerini bu gece Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kıyılarında gösterecek. Hava koşulları hızla kötüleşecek ve başta İstanbul olmak üzere Marmara şehirleri şiddetli sağanak yağışa teslim olacak.

YAĞIŞ ALARMI: İSTANBUL VE KIYI ŞEHİRLER KİLİT NOKTA

Sistem, Salı sabahından itibaren etkisini artırarak güneye doğru yayılacak. Ege ve Akdeniz kıyı ve iç kesimlerinde de aralıksız ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Siklonun getirdiği yüksek nem ve yoğun yağış potansiyeli nedeniyle, özellikle Salı ve Çarşamba günleri boyunca: Marmara, Ege ve Akdeniz çevrelerinde yüksek su baskını ve taşkın riski bulunuyor. Kıyı şeritlerinde deniz ulaşımında aksamalar ve fırtınayla birlikte deniz seviyesinde yükselmeler görülebilir.

TÜM HAFTA BOYU SÜRECEK KESİNTİSİZ YAĞIŞLAR

Yunanistan üzerinden gelen bu kuvvetli yağışlı hava kütlesi, sadece batı bölgeleri ile sınırlı kalmayacak. MGM'ye göre siklon dalgası, hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak ve aralıklı şiddetli yağışlar getirecek. Yağışlı hava sisteminin etkisi, hafta sonuna doğru doğu bölgelerine kayana kadar devam edecek.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgasının etkisiyle, bu gece (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece) itibarıyla İstanbul ve İzmir'de hava koşulları hızla kötüleşecek ve hafta boyunca zorlu geçecek. İstanbul, siklonun ilk ve en şiddetli etkilediği bölgelerden olacak; kuvvetli ve aralıksız sağanak yağışlar beklendiği için Salı ve Çarşamba günleri su baskını riski oldukça yüksek. Benzer şekilde İzmir ve tüm Ege kıyıları da sistemin merkezinde yer alacak; şiddetli sağanaklar, kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldığından sel ve taşkınlara karşı azami dikkat gerekiyor.

İç bölgelerde yer alan Ankara ise, batı illerine kıyasla sisteme biraz daha geç ve hafif girecek; kentte yağışlar yine etkili olacak olsa da, su baskını riski İstanbul ve İzmir kadar yüksek beklenmiyor, ancak başkentlilerin de hafta boyunca serin ve yağışlı bir havaya hazırlıklı olması gerekiyor.

Vatandaşların can ve mal kaybını önlemek amacıyla Meteoroloji'nin yaptığı uyarıları dikkate alması hayati önem taşıyor. Sel ve su baskını riskine karşı alınması gereken temel önlemler şunlardır: Dere yatakları ve bodrum katlarında bulunan eşyaların güvenli yerlere taşınması. Ani sel tehlikesine karşı araçların güvenli ve yüksek alanlara park edilmesi. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması. Zorunlu olmadıkça yağış anında dışarı çıkılmaması ve trafikte yavaş ve tedbirli olunması.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

6 EKİM 2025 PAZARTESİ:

Haftanın ilk günü olan Pazartesi, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve genellikle güneşli bir hava hakim. Yüksek sıcaklıklar batı ve güney bölgelerde 25∘C ve üzerine çıkarken, iç ve doğu bölgelerde de 20∘C civarında seyrediyor. Yağışlar ise sadece Ege'nin kıyı kesimlerinde lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmekte (26∘C,14∘C gibi). Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 10∘C civarında seyrederek serin bir başlangıç vadediyor.

7 EKİM 2025 SALI:

Salı günü, yağışlı hava batıdan iç bölgelere doğru ilerleyerek etkisini biraz artırıyor. Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar hala yüksek (25∘C civarı), ancak iç bölgelerde yağışla birlikte hafif bir düşüş gözlemlenebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu ve az yağışlı olmaya devam ediyor.

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA:

Çarşamba, haftanın en yağışlı günlerinden biri olacak gibi görünüyor. Yağışlı sistem Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanaklar hakim. Özellikle Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 18∘C−20∘C aralığına inerek belirgin bir serinleme yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ise genellikle parçalı bulutlu kalıyor.

9 EKİM 2025 PERŞEMBE:

Perşembe günü yağışların şiddeti ve alanı azalmakla birlikte, ülkenin genelinde serin ve bulutlu bir hava devam ediyor. Yağışlar çoğunlukla Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak şeklinde görülüyor. Marmara ve Ege'de ise hava az bulutlu veya parçalı bulutlu, sıcaklıklar 20∘C civarında seyrediyor. Sıcaklıklar, hafta başındaki değerlere göre önemli ölçüde düşmüş durumda.

10 EKİM 2025 CUMA:

Hafta sonuna yaklaşırken, hava durumu tekrar normale dönüyor. Yağışlar büyük ölçüde ülkeyi terk ederek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Sadece Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir. Türkiye genelinde sıcaklıklar, Perşembe gününe göre birkaç derece artarak mevsim normallerine yaklaşıyor. Güneydoğu ve Akdeniz'de hava yeniden 25∘C ve üzerine çıkıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU

SABAH (06:00 - 12:00 TSİ)

Pazartesi sabahı Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Ülkenin büyük bir bölümünde güneş kendini gösterirken, bulutlar genellikle kıyı kesimlerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Marmara'nın kuzeybatısı ve Ege kıyıları başta olmak üzere, Trakya (Edirne, Kırklareli) ve Çanakkale çevrelerinde hafif sağanak yağışlar görülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde hava genellikle açık.

ÖĞLE (12:00 - 18:00 TSİ)

Öğle saatlerinde güneşli hava tüm yurtta etkisini artırarak devam ediyor. Yağışlar yalnızca Ege Bölgesi'nin en batı kıyılarında (İzmir'in batısı ve Muğla) lokal ve hafif sağanak şeklinde görülüyor. Diğer tüm bölgeler, özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu, parçalı bulutlu ve bol güneşli bir öğleden sonra geçiriyor. Hava sıcaklıkları bu saatlerde günün en yüksek değerlerine ulaşıyor.

AKŞAM (18:00 - 24:00 TSİ)

Akşam saatlerinde hava durumu haritasında belirgin değişiklikler ve uyarılar öne çıkıyor. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde rüzgar şiddetleniyor. Özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Rüzgarın hızının 40−60 km/sa seviyelerine ulaşması bekleniyor. Yağışlar ise sadece Trakya'nın en batısında (Edirne) ve Muğla kıyılarında hafif sağanak şeklinde devam ediyor. Ülkenin geri kalanında hava parçalı bulutlu ve yağışsız.

GECE (00:00 - 06:00 TSİ)

Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, yağışlı ve rüzgarlı sistem batı bölgeleri daha fazla etkilemeye başlıyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) devam ederken, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa çevrelerinde ve Ege kıyılarında (Çanakkale'den Muğla'ya kadar) gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve Doğu bölgeler ise parçalı bulutlu ve yağışsız kalıyor. Bu saatlerde rüzgar ve yağış nedeniyle batı kıyı şeridinde deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık