SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Yunanistan'dan 'siklon dalgası' geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya dair kritik bir hava durumu raporu yayımladı. Türkiye bu geceden itibaren Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' adı verilen kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Uzmanlar, yurt genelinde yağışların hafta boyunca aralıksız devam edeceğini ve özellikle bazı bölgelerde su baskını riskinin yüksek olduğunu bildirdi. Peki İstanbul ve Ankara'da etkili olacak mı? İşte detaylar...
MGM'nin son tahminlerine göre, siklon dalgası ilk etkilerini bu gece Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kıyılarında gösterecek. Hava koşulları hızla kötüleşecek ve başta İstanbul olmak üzere Marmara şehirleri şiddetli sağanak yağışa teslim olacak.
YAĞIŞ ALARMI: İSTANBUL VE KIYI ŞEHİRLER KİLİT NOKTA
Sistem, Salı sabahından itibaren etkisini artırarak güneye doğru yayılacak. Ege ve Akdeniz kıyı ve iç kesimlerinde de aralıksız ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Siklonun getirdiği yüksek nem ve yoğun yağış potansiyeli nedeniyle, özellikle Salı ve Çarşamba günleri boyunca: Marmara, Ege ve Akdeniz çevrelerinde yüksek su baskını ve taşkın riski bulunuyor. Kıyı şeritlerinde deniz ulaşımında aksamalar ve fırtınayla birlikte deniz seviyesinde yükselmeler görülebilir.
TÜM HAFTA BOYU SÜRECEK KESİNTİSİZ YAĞIŞLAR
Yunanistan üzerinden gelen bu kuvvetli yağışlı hava kütlesi, sadece batı bölgeleri ile sınırlı kalmayacak. MGM'ye göre siklon dalgası, hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak ve aralıklı şiddetli yağışlar getirecek. Yağışlı hava sisteminin etkisi, hafta sonuna doğru doğu bölgelerine kayana kadar devam edecek.