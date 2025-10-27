SON DAKİKA… Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı İstanbul için alarm verdi! Gözler o saatte... Şiddetli sağanak ve dolu bekleniyor: İşte riskli ilçeler!
SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. 11 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul için ise adeta ‘kırmızı alarm’ vardı. Cumartesi gecesi etkili olan sağanak yağışın bir benzerinin yaşanması beklenirken hem İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı. Saat 16.00 itibari ile kentte şiddetli sağanak ve dolu yağışının beklendiği bilgisi paylaşıldı. İstanbul’da yağışın şiddetli olması beklenen ilçeler ise tek tek sıralandı!
SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL DAHİL 10 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!
Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller sırasıyla şöyle: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova..
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN PEŞ PEŞE UYARI
İstanbul Valiliği bugün kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.