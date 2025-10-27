SON DAKİKA… Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı İstanbul için alarm verdi! Gözler o saatte... Şiddetli sağanak ve dolu bekleniyor: İşte riskli ilçeler!

MARMARA'DA FIRTINA UÇURACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için peş peşe uyarıda bulundu. İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde Kuvvetli yağış beklendiğinin altı çizilirken yağışlarla birlikte sel ve dolu tehlikesine dikkat çekildi. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar şöyle oldu:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da, akşam saatlerine doğru İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.