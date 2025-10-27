SON DAKİKA… Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı İstanbul için alarm verdi! Gözler o saatte... Şiddetli sağanak ve dolu bekleniyor: İşte riskli ilçeler!

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. 11 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul için ise adeta ‘kırmızı alarm’ vardı. Cumartesi gecesi etkili olan sağanak yağışın bir benzerinin yaşanması beklenirken hem İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı. Saat 16.00 itibari ile kentte şiddetli sağanak ve dolu yağışının beklendiği bilgisi paylaşıldı. İstanbul’da yağışın şiddetli olması beklenen ilçeler ise tek tek sıralandı!

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL 10 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller sırasıyla şöyle: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova..

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN PEŞ PEŞE UYARI

İstanbul Valiliği bugün kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteroloji uzmanları ayrıca kentte etkili olması beklenen fırtına ve sağanakla birlikte yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceği konusunda da uyarı yaptı. Öyle ki kentte bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği vurgulandı. Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşam saatlerine kadar kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15 ila 17 derece civarına gerileyeceği tahminine yer verildi.

Fırtına ve sağanağın akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA BU İLÇELER DİKKAT: ŞİDDETİNİ ARTIRACAK!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da öğleden sonra başlayacak olan kuvvetli yağışla birlikte sel tehlikesinin de beklendiğini açıkladı. İstanbul için kritik uyarılarda bulunan ve sel tehlikesi oluşabilecek yerleri sıralayan Şen, uyardı:

Sıcaklık İstanbul'da 25, Samsun'da Sinop'ta 30 derecelere kadar çıkacak. Bir dengesizlik var. Antalya İstanbul aynı sıcaklığa sahip. Sabah lodos fırtına şeklinde esiyordu. Şu an hızı azalmaya başladı. Öğleden sonra karayele dönecek. Sıcaklıkta değişiklik olmayacak ama kuvvetli yağış gelecek. Kırklareli, Edirne Tekirdağ ve İstanbul Avrupa yakasında etkili olacak. Çanakkale'de de tehlike var. Avrupa yakası risk altında bugün. Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir. Akşama kadar devam edecek ve akşam etkisini kaybedecek. Balıkesir civarında ise etkisi sürecek. Akşam saatlerinde İzmir'de, Manisa'da şiddetli sağanak var. Bu geceyi de İzmir'de risk var diyerek ihtarda bulunalım.

MARMARA'DA FIRTINA UÇURACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için peş peşe uyarıda bulundu. İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde Kuvvetli yağış beklendiğinin altı çizilirken yağışlarla birlikte sel ve dolu tehlikesine dikkat çekildi. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar şöyle oldu:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da, akşam saatlerine doğru İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.