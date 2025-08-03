SON DAKİKA | Meteoroloji'den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak. 39 il için sağanak uyarısı yapılırken, bazı iller için de "sarı kodlu" alarm verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağış bekleniyor mu? Hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yeni haftada sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, 39 il için yağış uyarısı yapıldı. Peki Meteoroloji'nin raporuna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak bekleniyor mu? İşte detaylar...
Meteoroloji'nin paylaştığı rapora göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.