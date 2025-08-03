SON DAKİKA | Meteoroloji'den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak. 39 il için sağanak uyarısı yapılırken, bazı iller için de "sarı kodlu" alarm verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağış bekleniyor mu? Hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yeni haftada sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, 39 il için yağış uyarısı yapıldı. Peki Meteoroloji'nin raporuna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak bekleniyor mu? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

Meteoroloji'nin paylaştığı rapora göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu için yağış uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

"SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNDEN ÇIKIYORUZ"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sıcaklıklarla ilgili açıklama yaptı. Şen, "Haziran sonunda bir, Temmuz'da ise üç sıcak hava dalgası yaşandı. Bu dönemlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerindeydi. Şimdi bu etkiden çıkıyoruz.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

İstanbul'da özellikle Bakırköy, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında sabah yağış görüldü. Yağmur kısa sürede kuzeye doğru ilerleyip kayboldu. Gün içinde Anadolu yakasının doğusunda tekrar yerel yağış olabilir ancak genel olarak İstanbul'da önemli bir yağış beklenmiyor" dedi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

ANADOLU'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yurdun iç kesimlerinde ise yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirten Şen, "İç Anadolu'nun büyük kısmında yağışlar görülecek. Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Niğde ve Aksaray çevrelerinde gün içinde yağmur bekleniyor. Ancak bu yağışlar geceye kalmadan etkisini kaybedecek." dedi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

YAĞIŞ BEKLENEN BAZI İLLER ŞU ŞEKİLDE:

Buna göre Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı'da sağanak yağış görülecek.

Yağışların, Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Toroslar kesimi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyinin zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık