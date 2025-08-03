SON DAKİKA | Meteoroloji’den 39 il için sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? O illere sarı kodlu alarm

Yurdun iç kesimlerinde ise yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirten Şen, "İç Anadolu'nun büyük kısmında yağışlar görülecek. Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Niğde ve Aksaray çevrelerinde gün içinde yağmur bekleniyor. Ancak bu yağışlar geceye kalmadan etkisini kaybedecek." dedi.

YAĞIŞ BEKLENEN BAZI İLLER ŞU ŞEKİLDE:

Buna göre Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı'da sağanak yağış görülecek.

Yağışların, Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı