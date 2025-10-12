SON DAKİKA: Meteoroloji’den 6 il için ’sarı’ kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Akşam saatlerinde yağışlı hava kütlesi büyük ölçüde ülkenin doğu yarısına kayıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güney ve orta kesimlerinde kuvvetli yağış devam ederken, yüksek rakımlı yerlerde yükseklerde kar yağışı görülecektir. Batıdan doğuya doğru esen kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa), özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam edecek. Batı ve iç kesimler (Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı) genel olarak parçalı bulutlu ve kısmen güneşli bir hava ile günü kapatacaktır. Akdeniz kıyıları ve iç kesimleri, rüzgarlı bir hava ile bulutlu geçecektir.

Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, yağışlı sistemin etkisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşarak devam ettiği görülmektedir. Doğu Anadolu'nun güney ve orta kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı sürmektedir ve yüksek kesimlerde yükseklerde kar beklentisi mevcuttur. Bu bölgelerde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) devam edecektir. Ülkenin batı, iç ve Karadeniz bölgeleri ise genellikle parçalı bulutlu ve bulutlu bir gece geçirecek. Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın (40-60 km/sa) etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Hava durumu bu saat diliminde büyük ölçüde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için dikkatli olunması gerektiğini işaret etmektedir.

YURT GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.