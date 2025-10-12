SON DAKİKA: Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika uyarısı! Türkiye'de hafta başında fırtına ve şiddetli yağış başlıyor. Doğu anadolu ve akdeniz alarmda: Yükseklerde kar bekleniyor. Batı'da ise sıcaklıklar 27 dereceyi görecek! Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? 12-16 Ekim 2025 hava durumu tahmini ve tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 12 Ekim Pazar gününden itibaren Türkiye'nin doğu ve iç bölgelerinde hava koşulları zorlaşacak.

MGM'DEN 6 İLE "SARI KOD" UYARISI!

MGM'nin yayımladığı uyarı haritasına göre, 12 Ekim Pazar günü için 6 il için "Sarı Kod" (Az Tehlikeli) hava durumu uyarısı verildi. Sarı kodlu uyarı, hava olaylarının beklendiği ve bu durumun günlük yaşamı aksatabileceği anlamına geliyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller, Doğu Karadeniz kıyılarında yer alan 2 il (Giresun ve Trabzon çevresi) ile Akdeniz Bölgesi'nde 4 il (Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana ve Hatay'ın bazı bölgeleri) olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI

Bugün (12 Ekim Pazar) özellikle öğle ve akşam saatlerinde ülkenin doğu ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Mersin ve Adana çevreleri de gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

Rüzgarın hızı da birçok bölgede artacak. Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgarın saatte 40-60 kilometrelik hızlara ulaşması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklık düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

HAFTANIN İLK YARISINDA YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

13 Ekim Pazartesi ve 14 Ekim Salı günleri, yağışlı sistemin ana etkisi doğu bölgelerde yoğunlaşacak. Pazartesi gecesi ve Salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve yükseklerde kar yağışı devam edecek. Ülkenin batı, Marmara ve Ege bölgeleri ise parçalı bulutlu ve genellikle yağışsız bir hava ile geçecek.

HAFTANIN ORTASINDA HAVA YUMUŞUYOR

15 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Perşembe günleri, yağışlı alanlar daralarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerine çekiliyor. Türkiye genelinde hava durumu sakinleşirken, özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar artış eğilimine giriyor.

EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Perşembe gününe kadar Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 25-27 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu değerler, bölge için mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç bölgelerde ise hava sıcaklıkları 19-24 derece aralığında seyredecektir.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük metropolü olan İstanbul, İzmir ve Ankara, ülkenin doğu ve iç kesimlerini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına sisteminin dışında kalacaktır. İstanbul, 12-16 Ekim tarihleri arasında genellikle parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir havaya sahip olacak; en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece arasında, en düşük sıcaklıklar ise 9 ila 11 derece civarında seyredecektir.

İzmir, bu periyodun en sıcak illerinden biri olacak ve hafta boyunca yağışsız, çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yaşayacak; sıcaklıklar 20 dereceden başlayıp hafta ortasında 25 dereceye kadar yükselecek, gece sıcaklıkları ise 12 ila 14 derece aralığında olacaktır.

Başkent Ankara da benzer şekilde, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak; gündüz sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 9 ila 11 derece civarında serin geçecektir. Dolayısıyla, bu üç büyük şehirde yaşayan vatandaşlar, önümüzdeki 5 gün boyunca kuvvetli hava olayları beklemeden, sakin ve çoğunlukla güzel bir sonbahar havasının tadını çıkarabilecektir.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen ve Sarı Kodlu uyarı verilen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları özellikle dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmaktadır.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

PAZAR (12.10.2025)

Genel olarak Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç ve doğu bölgeleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak gibi görünüyor. Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde de yerel yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar, batıda 19-24 derece, iç ve doğu bölgelerde ise 14-27 derece aralığında seyredecek. Özellikle Akdeniz'in güneyinde ve Güneydoğu'da en yüksek sıcaklıklar (27 dereceye kadar) ölçülmekte. En düşük sıcaklıklar genellikle 3-15 derece arasında değişmektedir.

PAZARTESİ (13.10.2025)

Pazartesi günü hava durumu, Pazar gününe göre daha fazla yağışlı bölge gösteriyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri dışında, neredeyse tüm Karadeniz Bölgesi yağışlı. Yağışlar yer yer sağanak şeklinde olacak. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ile Akdeniz'in doğusu da yağışlı. Marmara ve Ege bölgeleri genellikle parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçecek. Sıcaklıklar batıda önceki güne göre çok az düşüş gösterebilirken, doğuda ise yağışla birlikte bir miktar düşüş gözlemlenebilir. Batı bölgelerde 20-27 derece, doğu bölgelerde ise 11-23 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

SALI (14.10.2025)

Salı günü, Türkiye genelinde havanın bir miktar daha serinlediği ve yağışlı alanların daraldığı görülüyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri genellikle güneşli veya parçalı bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Yağışlı hava kütlesi, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun doğu yarısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar, Karadeniz ve İç Anadolu'da düşüşünü sürdürürken, Ege ve Akdeniz kıyılarında nispeten yüksek seyretmeye devam edecek (25-26 derece). Batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 17-23 derece aralığında, doğuda ise 13-23 derece aralığında bekleniyor.

ÇARŞAMBA (15.10.2025)

Çarşamba günü hava durumu, Salı gününe oldukça benziyor ancak yağışlı alanların biraz daha batıya kaydığı ve azaldığı fark ediliyor. Batı bölgeler (Marmara, Ege, Batı Akdeniz) çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu. Yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu da yağışlı. Sıcaklıklar genel olarak stabil kalırken, batı kıyılarda 25-26 derecelere ulaşan değerlerle mevsim normallerinin üzerinde seyredebilir. İç ve doğu bölgelerde 16-24 derece aralığında sıcaklıklar beklenmektedir.

PERŞEMBE (16.10.2025)

Haftanın son tahmin gününde, hava durumu tekrar bir miktar değişim gösteriyor. Yağışlı hava kütlesi, Karadeniz'in batı ve orta kesimlerini terk ederken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hala etkili olacak. Ancak, haritada genel olarak daha az yağışlı alan görülüyor. Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı bulutlu veya güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar genel olarak yükseliş eğilimi gösteriyor. Batı ve güney kıyı bölgelerinde (Ege ve Akdeniz) sıcaklıklar 26-27 derecelere kadar yükselebilir. İç ve doğu bölgeler de 20-24 derece aralığında seyredecek. En düşük sıcaklıklar genellikle 6-18 derece arasında değişmektedir.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00 TSİ)

Pazar sabahı saatlerinde, ülkenin iç ve doğu kesimleri yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Karadeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun doğu yarısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Amasya, Tokat, Gümüşhane çevresi) kuvvetli yağış uyarıları bulunmaktadır. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında ve Karaman çevresinde de yer yer kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) etkili olacaktır. Batı ve güneybatı kıyılar (Ege ve Batı Akdeniz) ile Trakya ve Marmara'nın büyük bir kısmı parçalı bulutlu ve yer yer güneşli, ancak bu bölgelerde de kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) beklenmektedir. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur veya kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava kütlesi daha geniş bir alana yayılıyor. Yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğu illeri ile İç Anadolu'nun doğusunda devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun Erzincan, Tunceli, Bingöl gibi batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış beklenmektedir. Akdeniz'in doğu kıyılarında (Mersin, Adana, Hatay) gök gürültülü sağanaklar ve yer yer kuvvetli yağışlar görülmektedir. Batı bölgelerde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz) hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer güneşli kalmaya devam edecek. Ancak Batı Akdeniz kıyılarında ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) etkisini sürdürecektir. Karadeniz'in kuzey kıyıları boyunca da yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklenmektedir.

AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)

Akşam saatlerinde yağışlı hava kütlesi büyük ölçüde ülkenin doğu yarısına kayıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güney ve orta kesimlerinde kuvvetli yağış devam ederken, yüksek rakımlı yerlerde yükseklerde kar yağışı görülecektir. Batıdan doğuya doğru esen kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa), özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam edecek. Batı ve iç kesimler (Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı) genel olarak parçalı bulutlu ve kısmen güneşli bir hava ile günü kapatacaktır. Akdeniz kıyıları ve iç kesimleri, rüzgarlı bir hava ile bulutlu geçecektir.

GECE (00:00-06:00 TSİ)

Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, yağışlı sistemin etkisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşarak devam ettiği görülmektedir. Doğu Anadolu'nun güney ve orta kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı sürmektedir ve yüksek kesimlerde yükseklerde kar beklentisi mevcuttur. Bu bölgelerde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) devam edecektir. Ülkenin batı, iç ve Karadeniz bölgeleri ise genellikle parçalı bulutlu ve bulutlu bir gece geçirecek. Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın (40-60 km/sa) etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Hava durumu bu saat diliminde büyük ölçüde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için dikkatli olunması gerektiğini işaret etmektedir.

YURT GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın,; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.