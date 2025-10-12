SON DAKİKA: Meteoroloji'den 6 il için 'sarı' kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika uyarısı! Türkiye'de hafta başında fırtına ve şiddetli yağış başlıyor. Doğu anadolu ve akdeniz alarmda: Yükseklerde kar bekleniyor. Batı'da ise sıcaklıklar 27 dereceyi görecek! Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? 12-16 Ekim 2025 hava durumu tahmini ve tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 12 Ekim Pazar gününden itibaren Türkiye'nin doğu ve iç bölgelerinde hava koşulları zorlaşacak.
MGM'DEN 6 İLE "SARI KOD" UYARISI!
MGM'nin yayımladığı uyarı haritasına göre, 12 Ekim Pazar günü için 6 il için "Sarı Kod" (Az Tehlikeli) hava durumu uyarısı verildi. Sarı kodlu uyarı, hava olaylarının beklendiği ve bu durumun günlük yaşamı aksatabileceği anlamına geliyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller, Doğu Karadeniz kıyılarında yer alan 2 il (Giresun ve Trabzon çevresi) ile Akdeniz Bölgesi'nde 4 il (Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana ve Hatay'ın bazı bölgeleri) olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI
Bugün (12 Ekim Pazar) özellikle öğle ve akşam saatlerinde ülkenin doğu ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Mersin ve Adana çevreleri de gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.