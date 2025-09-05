SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih verildi: Hem sağanak hem fırtına!
SON DAKİKA… Bu yıl kavurucu sıcaklarla mücadele eden Türkiye’de termometreler rekor dereceleri gösterdi. Birçok ilde kuraklık alarmı verilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen ‘serin hava ve sağanak’ uyarısı geldi. Yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih verilirken, meteoroloji uzmanlarından da “Hafta sonuna dikkat” uyarısı geldi. İşte detaylar…
SON DAKİKA… Bu yıl yaz sıcaklarının bunalttığı Türkiye'de, kuraklık alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise yeni hava durumu tahminlerinin ardından kritik uyarı geldi.
SAĞANAK, FIRTINA, TOZ TAŞINIMI…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA RÜZGARDA SERT ESECEK
Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.