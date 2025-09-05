SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih verildi: Hem sağanak hem fırtına!

SON DAKİKA… Bu yıl kavurucu sıcaklarla mücadele eden Türkiye’de termometreler rekor dereceleri gösterdi. Birçok ilde kuraklık alarmı verilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen ‘serin hava ve sağanak’ uyarısı geldi. Yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih verilirken, meteoroloji uzmanlarından da “Hafta sonuna dikkat” uyarısı geldi. İşte detaylar…

Bu yıl yaz sıcaklarının bunalttığı Türkiye'de, kuraklık alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise yeni hava durumu tahminlerinin ardından kritik uyarı geldi.

SAĞANAK, FIRTINA, TOZ TAŞINIMI…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA RÜZGARDA SERT ESECEK

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK!

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. 5 Eylül Cuma günü yağışların en kuvvetli beklendiği alanlar Kars, Oltu, Yusufeli olarak görünürken, 6 Eylül Cumartesi Çankırı-Kızılcahaman-Bolu-Düzce arasında kuvvetli sağanak, Çorum-Kastamonu arasında ise daha çok kırsal kesimlerde kuvvetli sağanak görülebilir.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre İstanbul ve Ankara için de saat verildi. Ankara'da cumartesi tahmini saat 12:00 ile 18:00 arası, bazı ilçelerde kuvvetli olmak üzere sağanak beklendiği belirtildi. İstanbul'da da sıcaklara da serin hava arası geliyor. Öyle ki yarından itibaren İstanbul'da da sağanak bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da bugün yağış beklenmiyor. Cumartesi günü Ankara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazar günü ise Ankara'nın güney ilçelerinde sağanak görülebilir.

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu havanın hakim. Hafta sonu Anadolu yakasında kısa süreli yağış geçişlerinin görülecek.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olacak.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre İstanbul'da 9 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.