SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
SON DAKİKA… Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava İstanbul başta olmak üzere pek çok ili etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son dakika hava durumu uyarısı paylaştı. 13 il için sarı kodlu alarm verilirken, İstanbul için de ‘hafta sonu’ uyarısı yapıldı. İşte beklenen hava durumu tahminleri…
SON DAKİKA… Ekim ayına sayılı günler kala, sonbahar havası kendini hissettirmeye başladı… Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 12 derece birden düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarı paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
YER YER FIRTINA BEKLENİYOR
Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.