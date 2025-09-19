SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.