SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!

SON DAKİKA… Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava İstanbul başta olmak üzere pek çok ili etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son dakika hava durumu uyarısı paylaştı. 13 il için sarı kodlu alarm verilirken, İstanbul için de ‘hafta sonu’ uyarısı yapıldı. İşte beklenen hava durumu tahminleri…

SON DAKİKA… Ekim ayına sayılı günler kala, sonbahar havası kendini hissettirmeye başladı… Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 12 derece birden düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarı paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

YER YER FIRTINA BEKLENİYOR

Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar 3-6 derece yükseliyor.

13 İLE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı yapılan iller arasında; Adıyaman, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Mersin, Malatya, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Van yer aldı.

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Macit, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını vurguladı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var" diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti.

Macit, İzmir'de ise yarın 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.