SON DAKİKA | Meteoroloji'den kritik uyarı! 9 ilde o saatlere dikkat! Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminleri, yurdun çeşitli bölgelerinde farklı hava koşullarının etkili olacağını gösteriyor. Özellikle bazı illerde beklenen sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar dikkat çekiyor. Peki, 26 Ağustos Salı günü hava nasıl olacak? İşte bölge bölge detaylı tahminler...

Bugün, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar için yağmurlu bir gün bekleniyor. Meteoroloji, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

KARADENİZ VE DOĞU AKDENİZ'E YAĞIŞ UYARISI: ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYI

Karadeniz kıyılarında yaşayanlar ve tatilcilerin, ani bastıran yağışlara karşı hazırlıklı olması, özellikle sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli davranması gerekiyor.

O BÖLGELERDE ANLIK TAKİP EDİN

Yağışlar sadece Karadeniz ile sınırlı kalmayacak. Doğu Akdeniz de bu yağışlardan nasibini alacak. Adana ve Hatay çevresindeki Toroslar mevkii ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde de yerel sağanaklar bekleniyor. Ardahan'ın kuzey ve doğu kesimleri de yağışlı havanın etkisi altında olacak. Bu bölgelerde tarım ve açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu anlık olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

SICAKLIKLAR GÜNEY VE DOĞU'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Ülke genelindeki sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, bazı bölgelerde hissedilir bir sıcaklık artışı yaşanacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu da özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yaşayanlar için sıcak ve bunaltıcı bir gün anlamına gelebilir. Güneş çarpmasına karşı önlem almak ve bol sıvı tüketmek önem taşıyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları genel olarak normal seyrini koruyacak.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI: DENİZCİLER VE BALIKÇILAR DİKKAT!

Yağış kadar önemli bir diğer uyarı da kuvvetli rüzgar hakkında geldi. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında fırtına etkisi yaratacak.

Bu bölgelerde rüzgarın kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle denizcilik faaliyetleri için risk oluşturuyor. Küçük teknelerin denize açılmaması ve olası ağaç devrilmeleri gibi durumlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Özetle, 26 Ağustos Salı günü Türkiye'de hava durumu karmaşık bir tablo çiziyor. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yağışlar, güney ve doğuda artan sıcaklıklar, Marmara ve Ege'de ise kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

METEOROLOJİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

26 AĞUSTOS SALI: YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Bugün hava durumu, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde dikkat çekiyor. Sinop'tan Rize'ye kadar olan kıyı şeridinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri de parçalı bulutlu bir havaya sahip. Marmara ve Ege bölgeleri ise az bulutlu ve açık bir gün geçiriyor. Sıcaklıklar, ülkenin güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde normal seviyelerde kalıyor.

27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA: DOĞU'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Çarşamba günü yağışlar, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde devam ediyor. Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde de yer yer bulutlanmalar görülüyor. Batı ve güney bölgeler ise bol güneşli ve sıcak bir havaya sahip. Sıcaklıklar, ülke genelinde yüksek seviyelerde seyrediyor.

28 AĞUSTOS PERŞEMBE: YAĞIŞLAR AZALIYOR, SICAKLIKLAR ARTIYOR

Perşembe günü yağışların etkisi azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin çevrelerinde hafif sağanak yağışlar görülebilir. Ülkenin büyük bir bölümü ise az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmeye devam ediyor.

29 AĞUSTOS CUMA: GÜNEŞLİ HAVA HAKİM

Cuma günü Türkiye genelinde hava durumu oldukça sakin ve güneşli geçiyor. Yağışlı hava tamamen etkisini yitirirken, tüm bölgelerde az bulutlu veya açık bir gökyüzü bekleniyor. Hava sıcaklıkları, güney ve iç bölgelerde yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir gün olacak.

30 AĞUSTOS CUMARTESİ: HAFTA SONU SICAKLIKLARI

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, güneşli ve sıcak bir havayla başlıyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken, hava durumu az bulutlu veya açık seyrediyor. Özellikle güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, hissedilir seviyede yüksek olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin hazırlasa da, sıcak havaya karşı önlem almak önemli.

BUGÜN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

SABAH SAATLERİ (06:00-12:00)

Güne başlarken Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar görülecek. Doğu Akdeniz'de ise Adana ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin geri kalanında hava az bulutlu ve açık olacak. Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlar (30-60 km/saat) etkili olmaya başlayacak.

ÖĞLE SAATLERİ (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde Karadeniz'deki yağışlar devam ederken, Doğu Akdeniz'deki yağışların şiddeti artacak. Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar daha belirgin hale gelecek. Batı bölgelerde ise güneşli hava hakim olmaya devam edecek. Ege ve Marmara kıyılarındaki kuvvetli rüzgarlar gün içinde etkisini sürdürecek.

AKŞAM SAATLERİ (18:00-24:00)

Akşama doğru yağışların etkisi azalmaya başlayacak. Karadeniz'deki sağanaklar yerel ve kısa süreli olacak. Doğu Akdeniz'de ise yağışlar etkisini büyük ölçüde kaybedecek. Ülkenin genelinde hava açık ve az bulutlu seyredecek. Ege ve Marmara'daki kuvvetli rüzgarlar ise gece saatlerinde de devam edecek. Sıcaklıklar, batı ve iç bölgelerde düşüşe geçerken, doğu ve güneydoğu bölgelerde yüksek kalacak.

27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA'YA GEÇİŞ (00:00-06:00)

Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece, yağışlar tamamen duracak. Tüm Türkiye'de hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Rüzgarın hızı batı kıyılarında bir miktar düşse de etkisi devam edecek. Hava sıcaklıkları tüm bölgelerde düşüşe geçecek ve gece saatleri serin geçecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutluDoğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık