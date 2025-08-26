SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik uyarı! 9 ilde o saatlere dikkat! Fırtına ve sağanak geliyor

Özetle, 26 Ağustos Salı günü Türkiye'de hava durumu karmaşık bir tablo çiziyor. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yağışlar, güney ve doğuda artan sıcaklıklar, Marmara ve Ege'de ise kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

METEOROLOJİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI! 26 AĞUSTOS SALI: YAĞIŞLAR BAŞLIYOR Bugün hava durumu, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde dikkat çekiyor. Sinop'tan Rize'ye kadar olan kıyı şeridinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri de parçalı bulutlu bir havaya sahip. Marmara ve Ege bölgeleri ise az bulutlu ve açık bir gün geçiriyor. Sıcaklıklar, ülkenin güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde normal seviyelerde kalıyor.