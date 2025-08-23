SON DAKİKA… Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 12 il için alarm verildi: Sıcaklıklar düşüyor sağanak geliyor!

SON DAKİKA… Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgaları Türkiye’yi etkisi altına aldı. Kavurucu sıcaklar, temmuz ve ağustos aylarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yüzde 90’u bulan nemle birlikte daha da katlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise havaların ne zaman serinleyeceğiyle ilgili açıklama yaptı. Meteoroloji ise 12 il için sağanak yağış uyarısı paylaştı, gün verip uyardı… İşte Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı…

SON DAKİKA… Afrika sıcaklarının etkisi altına aldığı Türkiye'de sıcaklıklar bu yıl rekor kırdı. Termometreler, 50 dereceleri gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da arttı. Eylül ayına sayılı günler kala herkes havaların ne zaman serinleyeceğini merak etmeye başladı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sıcaklıkların düşeceği sağanak yağışın geleceği vurgulandı. Öyle ki Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ: HAVALAR SERİNLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre; Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları; Pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

12 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı yeni raporda hafta boyunca bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sağanak yağış beklenen iller arasında, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Sakarya.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 32°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık