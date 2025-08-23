SON DAKİKA… Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 12 il için alarm verildi: Sıcaklıklar düşüyor sağanak geliyor!

SON DAKİKA… Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgaları Türkiye’yi etkisi altına aldı. Kavurucu sıcaklar, temmuz ve ağustos aylarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yüzde 90’u bulan nemle birlikte daha da katlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise havaların ne zaman serinleyeceğiyle ilgili açıklama yaptı. Meteoroloji ise 12 il için sağanak yağış uyarısı paylaştı, gün verip uyardı… İşte Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 14:13 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2025 14:23

SON DAKİKA… Afrika sıcaklarının etkisi altına aldığı Türkiye'de sıcaklıklar bu yıl rekor kırdı. Termometreler, 50 dereceleri gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da arttı. Eylül ayına sayılı günler kala herkes havaların ne zaman serinleyeceğini merak etmeye başladı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR SAĞANAK GELİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sıcaklıkların düşeceği sağanak yağışın geleceği vurgulandı. Öyle ki Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.