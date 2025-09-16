SON DAKİKA: Meteoroloji’den uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul ve Ankara’da o tarihlere dikkat

GECE (00:00-06:00)

Çarşamba'ya geçişin ilk saatlerinde, yani gece yarısından sonra, yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde tekrar etkili olmaya başlıyor. Trabzon ve Rize civarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer tüm bölgelerde ise hava parçalı bulutlu veya açık. Rüzgarın hızı 40-60 km/saat'e kadar çıkabiliyor. Bu da Karadeniz kıyılarında hissedilir bir esinti olacağı anlamına geliyor. Bu haritalara göre, Türkiye'de bu saat dilimleri içinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Doğu Karadeniz'de yerel yağışların etkili olduğu görülüyor.