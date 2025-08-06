SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!
SON DAKİKA… Haftalardır Afrika sıcaklarının etkisi altına giren Türkiye, nemden bunalttı. Termometreler rekor sıcaklıkları gösterirken, sıcaklıklar uyutmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise herkesin merakla beklediği açıklamayı paylaştı. İstanbul dahil 20 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte yurt genelinde beklenen son dakika hava durumu tahminleri…
Sıcak hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Haftalardır termometreler rekor sıcaklıkları görürken, nem bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği açıklandı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı da yapıldı. Fırtınanın öğlen saatlerinden itibaren etkili olacağı da vurgulandı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Haftalardır Afrika sıcakları etkisi altında olan Türkiye'de sıcaklıkların devam edeceği vurgulandı. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre hava sıcaklığı bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği vurgulandı.