SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

İSTANBUL DAHİL 20 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul dahil 20 il için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.