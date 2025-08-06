SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

SON DAKİKA… Haftalardır Afrika sıcaklarının etkisi altına giren Türkiye, nemden bunalttı. Termometreler rekor sıcaklıkları gösterirken, sıcaklıklar uyutmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise herkesin merakla beklediği açıklamayı paylaştı. İstanbul dahil 20 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte yurt genelinde beklenen son dakika hava durumu tahminleri…

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

Sıcak hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Haftalardır termometreler rekor sıcaklıkları görürken, nem bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği açıklandı.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı da yapıldı. Fırtınanın öğlen saatlerinden itibaren etkili olacağı da vurgulandı.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Haftalardır Afrika sıcakları etkisi altında olan Türkiye'de sıcaklıkların devam edeceği vurgulandı. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre hava sıcaklığı bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği vurgulandı.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

İSTANBUL DAHİL 20 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul dahil 20 il için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 37 C Parçalı ve az bulutlu,

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

İZMİR: 34 C Parçalı ve az bulutlu,

ADANA: 37 C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

ANTALYA: 32 C Az bulutlu ve açık,

HATAY: 32 C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

TRABZON: 27 C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ERZURUM: 35 C Parçalı ve az bulutlu,

SON DAKİKA… Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 20 il için sağanak alarmı: Saat verildi!

DİYARBAKIR: 43 C Az bulutlu ve açık,

GAZİANTEP: 41 C Az bulutlu ve açık.