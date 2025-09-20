SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

SON DAKİKA… Rize’de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarını ve heyelanı beraberinde getirdi. Metrekareye 161 kilogram yağış düşerken n Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı, Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. İşte bölgedeki son durum…

SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!
MUSTAFA BAYRAK Özgür ÖZDEMİR

SON DAKİKA… Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi. Rize'nin Ardeşen ve Pazar ilçeleri ise sele teslimdi. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi.

SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükseldi. Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarılabildi.

VALİ BAYDAŞ: CAN KAYBI YOK YAĞIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada can kaybının olmadığı bilgisini verdi. "150 -175 bazı yerlerde 200 kilogram yağış aldık. Yarın için de 100 kilogram yağışın düşmesi bekleniyor" diyerek uyardı.

Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

AYDER YAYLASI YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.

SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

METREKAREYE 161 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü. Ardından en fazla yağış sırasıyla Güneysu-Handüzü Yaylası 132.9 kg ve Andon 127 kg olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

DERELER TAŞTI HEYELAN MEYDANA GELDİ

Rize'de yağışlar nedeniyle taşan dereler ve heyelanlar sonrasında ise Ardeşen ilçesi Deremezra köyünde 4 kişilik bir aile araçlarını sel sularına kapılmak üzereyken araçlarını terk ederek bir eve sığınarak kurtuldu. Yine ilçenin Tunca Beldesi Orta Mahallede içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir aracın yolda biriken sudan dolayı ilerleyemeyerek bir tesise sığınarak kuruldu. DSİ tarafından verilen bilgiye göre, Fındıklı ilçesindeki derelerin kritik seviyeye ulaştığı kaydedildi. Derenin taşma riskine karşı 15 aile tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilirken, Fındıklı öğretmenevi ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

BUNGALOVLAR SUYA KAPILDI

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların akşam 18:00'e kadar devam edeceği bildirildi. AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediyeler ve STK ekiplerinden 269 personel ve 80 aracın Rize'de sel bölgesinde görev yaptığı kaydedildi.

KÖPRÜLER ÇÖKTÜ!

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.