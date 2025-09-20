SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!

AYDER YAYLASI YOLU ULAŞIMA KAPANDI Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.

METREKAREYE 161 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü. Ardından en fazla yağış sırasıyla Güneysu-Handüzü Yaylası 132.9 kg ve Andon 127 kg olarak kayıtlara geçti.