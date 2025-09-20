SON DAKİKA… Metrekareye 161 kilo yağış düştü! Rize sele teslim: Dereler taştı, köprüler yıkıldı, Ayder Yaylası yolu kapandı!
SON DAKİKA… Rize’de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarını ve heyelanı beraberinde getirdi. Metrekareye 161 kilogram yağış düşerken n Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı, Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. İşte bölgedeki son durum…
SON DAKİKA… Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi. Rize'nin Ardeşen ve Pazar ilçeleri ise sele teslimdi. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi.
Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükseldi. Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarılabildi.
VALİ BAYDAŞ: CAN KAYBI YOK YAĞIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada can kaybının olmadığı bilgisini verdi. "150 -175 bazı yerlerde 200 kilogram yağış aldık. Yarın için de 100 kilogram yağışın düşmesi bekleniyor" diyerek uyardı.
Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI
Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.