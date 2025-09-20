Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 20.09.2025 | 09:34 Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun ulaşıma kapanmasının yanı sıra yörede Ardeşen ve Fındıklı ilçesindeki çok sayıda dere taştı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.