Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor.
20.09.2025 | 09:34
