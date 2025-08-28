SON DAKİKA… MHRS’de yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1 Eylül’den itibaren başlıyor!

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı. Uşak'taki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, kente 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını söyledi.

"Bizim önceliğimiz, her zaman dediğimiz gibi koruyan sağlık. O nedenle proaktif dediğimiz, bizim toplumun ayağına gidip onlara sağlıklı yaşamayı öğretme gibi bir politikamız oluşmuş durumda. Bununla ilgili de inşallah mobil sigara araçlarımızla sahaya inip mahallede, köyde, kahvede sigara içen insanlarımıza yardım edip, onlara nasıl sigarayı bırakacaklarını, nasıl destek olacağımızı anlatacağız. Onlardan da isteğimiz bu desteğe uymaları. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi olan sigara alışkanlığını hep beraber Türkiye'de azaltacağız."

Bu hafta kapsamında birçok etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

Bakan Memişoğlu, dijital bağımlılığın da hareketsizlik, fazla kilo gibi sağlık sorunlarına yol açtığını dile getirerek, bu konuyla ilgili de önlemler alınacağını ifade etti.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısını artırdıklarını, şu anda 300'ün üzerinde merkez bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının yapıldığını ve toplumun bu merkezleri kullanmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.