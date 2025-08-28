SON DAKİKA… MHRS’de yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1 Eylül’den itibaren başlıyor!
SON DAKİKA… Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, program kapsamında gittiği Uşak’ta önemli açıklamalar yaptı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde 1 Eylül itibari ile yeni bir döneme girildiğini belirten Bakan Memişoğlu, uygulamanın şimdilik 2 hastaneyi kapsadığını vurguladı. İşte detaylar…
SON DAKİKA… Uşak'taki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve diğer ilgililer karşıladı.
Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu'na, Vali Aktaş tarafından Cumhuriyet'in 10. yılında merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafın tablosunu hediye edildi. Memişoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.
MHRS'DE YENİ DÖNEM: 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."