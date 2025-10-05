SON DAKİKA: MİT'ten tarihi siber operasyonu! 'Kargonuz alınmamıştır' yalanıyla kandırdılar! O çete çökertildi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), vatandaşları PTT Kargo ve HGS borcu mesajlarıyla dolandıran uluslararası organize siber suç örgütüne dev bir operasyon düzenledi. İ stanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda, örgütün yurt dışı bağlantıları deşifre edildi, yüzlerce sahte internet sitesi kapatıldı ve 12 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma neticesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütü yakalandı. Yakalanan 12 kişiden, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİT'TEN KAÇAMADILAR
MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükledikleri belirlendi. Bu zararlı yazılımlar sayesinde cihazlar üzerinde tam kontrol sağlanarak, vatandaşların bilgisi dışında üçüncü şahıslara "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcunuz var" ve "PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS'ler gönderildiği, bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden vatandaşların sahte internet sitelerine yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. 6 ay boyunca takip edilen şüphelilerin faaliyetleri adım adım deşifre edildi.
PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütü, MİT operasyonuyla çökertildi | Video
Bu süreçte çok sayıda banka ve kripto para hesabı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle örgütün yapısı, bağlantıları ve kullandıkları yöntemler ortaya çıkarıldı. Siber suç örgütünün, Gürcistan'da bulunan uzantıları vasıtasıyla Telegram kanalları üzerinden yönlendirildiği, buradaki hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin uluslararası transfer ve kripto paraya çevrilerek aklandığı tespit edildi. MİT'in istihbari çalışmaları doğrultusunda Gürcistan'daki bağlantıların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.