SON DAKİKA: MİT’ten tarihi siber operasyonu! ’Kargonuz alınmamıştır’ yalanıyla kandırdılar! O çete çökertildi!

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen şafak operasyonlarında toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, siber suç örgütünün mobil telefonlara yüklediği zararlı yazılımları yönetmek amacıyla kullandığı özel kontrol paneli de ele geçirildi. Bu panel vasıtasıyla telefonların tamamen kontrol altına alındığı, kullanıcıların bilgisi dışında üçüncü kişilere SMS gönderilebildiği, gelen ve giden çağrıların yönlendirilebildiği, cihazın kamerası ve ekranının uzaktan izlenebildiği ve anlık konum bilgilerinin takip edilebildiği tespit edildi.

Ayrıca yazılımın, klavye tuşlamalarını kaydederek şifreler ve tek kullanımlık doğrulama kodları gibi en hassas bilgileri saldırganlara ilettiği belirlendi. Bu yöntemle saldırıların yalnızca para amaçlı olmadığı; anlık konum takibiyle hedeflerin izlendiği, kamera görüntüleri kullanılarak şantaj yapıldığı ve binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği anlaşıldı. Faaliyetlerin örgütün yurt dışındaki uzantıları üzerinden koordine edilerek casusluk amacıyla da kullanıldığı tespit edildi.