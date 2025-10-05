PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütü, MİT operasyonuyla çökertildi | Video

MİT, MASAK ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada, PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütü çökertildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, şüphelilerin 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.