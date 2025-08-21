SON DAKİKA... Muğla Milas'ta fiber tekne alabora oldu! Aranan 2 çocuktan haber var: Kayalıklarda bulundular!
Muğla Milas'ta dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber tekne battı. Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaştı. Ancak ailelerinin can yeleği giydirdiği iki çocuktan haber alınamadı. Ekiplerin yoğun çabası ile 12 saatin sonunda bir mucize yaşandı! İki çocuğa da sağ ulaşıldı. İşte nefes kesen arama kurtarma çalışmaları...
Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber tekne bilinmeyen bir nedenle battı.
Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşırken, kaybolan 2 çocuk için arama çalışmalarına başlandı. Bir yandan da ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
KAYIP ÇOCUKLAR SABAH SAATLERİNDE BULUNDU
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını açıkladı.