SON DAKİKA… Mutlak butlan krizi sürüyor… CHP’de bundan sonra ne olacak? 22. Olağanüstü Kurultay iptal edilecek mi?

SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı birer birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde gündem ‘şaibeli kurultay’ davasıydı. Bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen davada karar açıklandı. Duruşmanın 24 Ekim’e ertelenmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından herkes, 21 Eylül’de yeniden kurultaya gidecek olan CHP’nin bundan sonra ne yapacağını merak etmeye başladı. CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş’ın avukatı 22. Olağanüstü Kurultay'ının durdurulmasını talep ederken, söz konusu kurultayın akıbeti mahkemenin 24 Ekim’de vereceği karara bağlı...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 12:05 Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 12:20

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem Kurultay Davası'ydı… Partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin 'şaibe' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Öyle ki CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın başvurusu sonrası açılan davada kurultaya kurultaya irade fesadı karıştırıldığı ve oy karlığında delegelere ev, araba, telefon, tablet ve bavullar dolusu para verildiği iddiası ortaya atılmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İDDİANAMEDE 'MAĞDUR' SIFATI İLE YER ALDI Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede para karşılığı oy kullanıldığı belirtilirken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için 'mağdur' sıfatı kullanıldı. Ayrıca eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkemede 'mutlak butlan' kararının çıkması ihmali giderek arttı.