SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinde 15 Eylül paniği başladı. Soruşturmalar ile belediyelerindeki kirli yolsuzluk çarklarının ortaya döküldüğü partide, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonucu gerilim tırmandı. Parti içinde kavga büyürken CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Özel ve yönetimini hedef aldı. “CHP’ye oy veren milyonlarca kişi İBB’ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu. Kimse aptal değil" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA... Belediyelerindeki yolsuzluk sarmalı birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerilim tırmandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı. Kararı tanımayan Özgür Özel'e ise tepki giderek arttı. Gözler ise 15 Eylül'deki Kurultay davasındaydı...
CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında "39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam. İnsanlar bu sürece sahip çıkmıyorlar. CHP'ye oy verenlerin yüzde 55'i ortaya konulan iddiaların doğru olduğuna inanıyor" diyerek CHP'lilerin Özgür Özel yönetimine tepkili olduğunu açıkladı.
Bugün ise sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "CHP'ye oy veren milyonlarca kişi İBB'ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu" diyerek açık açık yönetimi suçladı. Barış Yarkadaş "15 Eylül'de aynı tablo yaşanacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı: