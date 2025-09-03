SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

Genel merkez ve İBB medyasının uzun süredir "dar açı çekim ve ışık oyunlarıyla yarattığı illüzyon, gece yayını olmayınca" bir anda dağılıyor.

CHP'nin genel başkanı İstanbul İl Başkanlığı'na gelecek diye 39 ilçeye mesaj atılıyor. Görevden alınan ve artık hiçbir yetkisi olmayan il yönetimi seferber oluyor; Özgür Özel'i karşılamaya sadece 150 kişi geliyor. Bu gerçekten düşündürücü bir tablo.

"15 EYLÜL'DE AYNI TABLO YAŞANACAK"

CHP'nin içine düşürüldüğü durum ne yazık ki budur. Dün geceki "nöbet"te de aynı tablo hakim... İl binasında sadece 60 kişi vardı. CHP'ye oy veren milyonlarca kişi İBB'ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu. 15 Eylül'de aynı tablo yaşanacaktır.

Bunun provasını yaptı genel merkez. O gün de sadece 300 kişi geldi genel merkezin önüne. Mansur Yavaş'ı devreye soktular. O da 500 kişi toplayabildi.

Peki neden böyle oldu?

Muhalif olduğunu iddia eden ancak tek bir yolsuzluk iddiasını bile araştıramayan ve "Nedir bu rezillik?" diye soramayan medyanın "Dosya boş" propagandası insanları yordu.

Kimse aptal değil!

Okuruna ve izleyicisine aptal muamelesi yapan muhalif medya İBB bürokratlarının ve bazı belediye başkanlarının sebepsiz zenginleşmesini unutturmaya ve göstermemeye çalışsa da halk her şeyin farkında. Gürsel Tekin'i akıllarınca "kayyum" olarak ilan eden ve kayyumun hukuki anlamını bile çarpıtan medya işlerin bu noktaya nasıl geldiğini tek bir kez bile sorgulayamadı. Gürsel Tekin'e saldıran muhalif medya Aziz İhsan Aktaş'ın, itirafçı Adem Soytekin'in ve yine itirafçı Ertan Yıldız'ın ifadelerini bir kez olsun mercek altına alamadı. Partinin bu noktaya getirilmesi ve mahkeme kapılarına düşürülmesinin sebebi Gürsel Tekin midir?