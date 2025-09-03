SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinde 15 Eylül paniği başladı. Soruşturmalar ile belediyelerindeki kirli yolsuzluk çarklarının ortaya döküldüğü partide, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonucu gerilim tırmandı. Parti içinde kavga büyürken CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Özel ve yönetimini hedef aldı. “CHP’ye oy veren milyonlarca kişi İBB’ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu. Kimse aptal değil" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

SON DAKİKA... Belediyelerindeki yolsuzluk sarmalı birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerilim tırmandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı. Kararı tanımayan Özgür Özel'e ise tepki giderek arttı. Gözler ise 15 Eylül'deki Kurultay davasındaydı...

SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında "39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam. İnsanlar bu sürece sahip çıkmıyorlar. CHP'ye oy verenlerin yüzde 55'i ortaya konulan iddiaların doğru olduğuna inanıyor" diyerek CHP'lilerin Özgür Özel yönetimine tepkili olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

Bugün ise sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "CHP'ye oy veren milyonlarca kişi İBB'ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu" diyerek açık açık yönetimi suçladı. Barış Yarkadaş "15 Eylül'de aynı tablo yaşanacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

CHP'nin genel başkanı İstanbul İl Başkanlığı'na gelecek diye 39 ilçeye mesaj atılıyor. Görevden alınan ve artık hiçbir yetkisi olmayan il yönetimi seferber oluyor; Özgür Özel'i karşılamaya sadece 150 kişi geliyor. Bu gerçekten düşündürücü bir tablo.

Genel merkez ve İBB medyasının uzun süredir "dar açı çekim ve ışık oyunlarıyla yarattığı illüzyon, gece yayını olmayınca" bir anda dağılıyor.

SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

"15 EYLÜL'DE AYNI TABLO YAŞANACAK"

CHP'nin içine düşürüldüğü durum ne yazık ki budur. Dün geceki "nöbet"te de aynı tablo hakim... İl binasında sadece 60 kişi vardı. CHP'ye oy veren milyonlarca kişi İBB'ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu. 15 Eylül'de aynı tablo yaşanacaktır.

Bunun provasını yaptı genel merkez. O gün de sadece 300 kişi geldi genel merkezin önüne. Mansur Yavaş'ı devreye soktular. O da 500 kişi toplayabildi.

Peki neden böyle oldu?

Muhalif olduğunu iddia eden ancak tek bir yolsuzluk iddiasını bile araştıramayan ve "Nedir bu rezillik?" diye soramayan medyanın "Dosya boş" propagandası insanları yordu.

Kimse aptal değil!

Okuruna ve izleyicisine aptal muamelesi yapan muhalif medya İBB bürokratlarının ve bazı belediye başkanlarının sebepsiz zenginleşmesini unutturmaya ve göstermemeye çalışsa da halk her şeyin farkında. Gürsel Tekin'i akıllarınca "kayyum" olarak ilan eden ve kayyumun hukuki anlamını bile çarpıtan medya işlerin bu noktaya nasıl geldiğini tek bir kez bile sorgulayamadı. Gürsel Tekin'e saldıran muhalif medya Aziz İhsan Aktaş'ın, itirafçı Adem Soytekin'in ve yine itirafçı Ertan Yıldız'ın ifadelerini bir kez olsun mercek altına alamadı. Partinin bu noktaya getirilmesi ve mahkeme kapılarına düşürülmesinin sebebi Gürsel Tekin midir?

SON DAKİKA... Özgür Özel yönetimine tepki büyüyor! CHP’li isimden çarpıcı sözler: Partililer bu istismardan yoruldu!

İstanbul il Başkanlığı binasının önüne dün gece 500, bugün ise 100 kişinin gelmesi özellikle kendisine muhalifim diyen medyanın da şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmesini gerektiriyor. Benden kendisine muhalifim diyen medyaya bir dost tavsiyesi.

39 ilçe başkanlığına atılan mesaj ve sizin yaptığınız tüm çağrılara rağmen il Başkanlığı'nın önüne dün gece 500 bu sabah ise 100 ya da 150 kişi geliyorsa bu sizin de sorgulamanız gereken bir durumdur.

Sizin de acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin aydın kitlesi CHP yönetiminden desteğini neden hızla çekti?" diye düşünmeniz gerekir.