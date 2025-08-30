SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı!

10 ŞUBAT 2025 ATATÜRK HAVALİMANI

Başkan 10 Şubat 2025'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Gazze önerilerini sert sözlerle reddetti. Erdoğan, "Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır" demişti.

13 ŞUBAT 2025 ENDONEZYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat 2025'te Endonezya'da verdiği özel röportajda ise Trump'ın tavrını, "Böyle bir şeye cüret etmek, her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek, dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben Sayın Trump'ın geçen dönemdeki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını, dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum" sözleriyle eleştirmişti.