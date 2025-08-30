SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendi belediyelerindeki yolsuzluğu örtbas etmek için bu kez de Gazze’yi bahane etti. Dün TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Gazze konulu olağanüstü toplantıda yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Türkiye’nin ve Başkan Erdoğan’ın her fırsatta Gazze halkına olan desteğini görmezden gelen Özel, “Başkan Erdoğan, Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına tepki göstermedi” dedi. Özel’in yalanını bir kez saha arşiv kayıtları belgeledi. Başkan Erdoğan, pek çok kez ABD yönetiminin Gazze’ye yönelik girişimlerine hem meydanlarda hem diplomasi masasında tepki göstermiş ve “Böyle bir şeye cüret etmek çok farklı bir tehdittir” demişti.
