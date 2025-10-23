SON DAKİKA… Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı! Kabus dolu anlar kamerada: Bacaklarından ve karnından…

SON DAKİKA… Mersin’de sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı. önce bir kadına, ardından olup biteni merak ederek yaklaşan motosikletli kuryeye saldırdı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 09:38 Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 09:51

Saldırıya uğrayan kuryenin kask kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yoldan geçmekte olan Şediye Armut adlı kadına saldırdı.

Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı. Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video