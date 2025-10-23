Video Yaşam Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video
23.10.2025 | 09:04

Mersin'de sahibi tarafından sokakta ağızlıklsız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından olup biteni merak ederek yaklaşan motosikletli kuryeye saldırdı. Köpeğin, kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kurye hayvanın dişlerinden güçlükle kurtarıldı.

Saldırıya uğrayan kuryenin kask kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yoldan geçmekte olan Şediye Armut adlı kadına saldırdı. Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı. Yere düşen ve ismi öğrenilemeyen kurye, kendisini ısıran köpeğin dişlerinden kurtulmak için acı içinde bağırırken, sahibi ve çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Genç kurye saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarıldı.

Öte yandan 'Rottweiler' cinsi köpeğin kuryeye saldırdığı anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, kalabalığı görerek motosikletinden inen kuryeye köpeğin saldırdığı anlar ve kuryenin acı içinde bağırdığı anlar yer aldı.
Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

