SON DAKİKA… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Boğazı’nda kayboldu: Ailesinden dikkat çeken hamle!

Yetkililerin eşini bulmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiklerini ifade eden Antonina, organizatörlerin de her türlü çabayı göstereceklerini açıkladı. Ayrıca yüzmede dünya rekortmeni olduğu belirtilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan yarışa katılan ve Nikolai Svechnikov'u son gören isim olan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu o dakikaları anlattı. Şamiloğlu "Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı.

"BEN KARAYA ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim. Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu" sözleri kafaları karıştırdı.