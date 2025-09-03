SON DAKİKA… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Boğazı’nda kayboldu: Ailesinden dikkat çeken hamle!

SON DAKİKA… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katıldı. Ancak bir daha karaya çıkmadı. 24 Ağustos’tan bu yana haber alınamayan Svechnikov’un bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Sır olayla ilgili sayısız iddia ortaya atılırken, Svechnikov’un boğulmayı karaya çıkma ihtimaline karşı Boğaz’daki tüm kamera kayıtları incelemeye balındı. Dünya rekortmeni olan Rus yüzücünün ailesinin 11 gün sonraki hamlesi ise şaşırttı! İşte detaylar…

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı İstanbul Boğazı'ndaydı… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katıldı. Suya atladıktan dakikalar sonra sırra kadem bastı.

Beykoz Kanlıca'da başlayan ve Kuruçeşme'de sona eren yarışta Nikolai Svechnikov'in karaya çıkmaması üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler İstanbul Boğazı'nda çalışma başlatırken Svechnikov'in sır kaybıyla ilgili sayısız iddia ortaya atıldı.

SVECHNİKOV'E NE OLDU? 3 İHTİMAL VAR…

Öyle ki Svechnikov'un bacağına kramp girmiş ve akıntıya kapılmış olabileceği, kalp krizi geçirmiş olabileceği ya da başka bir noktadan karaya çıkmış olabileceği iddiaları değerlendirilmeye başlandı. Eşinin kaybolması üzerine aylık yavrusunu Moskova'da bırakan ve soluğu İstanbul'da alan Antonina Svechnikov arama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

SVECHNİKOV'E YÜZMEDE DÜNYA REKORTMENİYMİŞ!

Yetkililerin eşini bulmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiklerini ifade eden Antonina, organizatörlerin de her türlü çabayı göstereceklerini açıkladı. Ayrıca yüzmede dünya rekortmeni olduğu belirtilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu ortaya çıktı.

RUS YÜZÜCÜYÜ EN SON GÖREN KİŞİ KONUŞTU: ÇOK HIZLIYDI

Öte yandan yarışa katılan ve Nikolai Svechnikov'u son gören isim olan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu o dakikaları anlattı. Şamiloğlu "Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı.

"BEN KARAYA ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim. Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu" sözleri kafaları karıştırdı.

AİLESİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE!

Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken, sır kayıpla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rus yüzücü Alena Karaman, Nikolai Svechnikov'un yakınlarının, yüzme organizatörlerine dava açmayı planladığı açıkladı.

ÖĞRENCİLERİ İLE YÜZÜP GÖZDEN KAYBOLMUŞ

Karaman, "Evet yakınları dava açmak istiyor, avukatla birlikte bunu karara bağlıyorlar" ifadelerini kullandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Basın Sözcüsü Murat Ağca, Svechnikov'un öğrencilerinin, Svechnikov'un kendileriyle bir süre yüzdüğünü, ardından gözden kaybolduğunu aktardı.

Öte yandan İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus yüzücü Svechnikov'un boğulma ihtimalini göz önünde bulundurarak, soruşturma kapsamında bir polis ekibinin oluşturulmasını emretti ve ayrıca tüm sahil kafeleri ve diğer tesislerin güvenlik kamerası kayıtlarını talep etti.