SON DAKİKA… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Boğazı’nda kayboldu: Ailesinden dikkat çeken hamle!
SON DAKİKA… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katıldı. Ancak bir daha karaya çıkmadı. 24 Ağustos’tan bu yana haber alınamayan Svechnikov’un bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Sır olayla ilgili sayısız iddia ortaya atılırken, Svechnikov’un boğulmayı karaya çıkma ihtimaline karşı Boğaz’daki tüm kamera kayıtları incelemeye balındı. Dünya rekortmeni olan Rus yüzücünün ailesinin 11 gün sonraki hamlesi ise şaşırttı! İşte detaylar…
SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı İstanbul Boğazı'ndaydı… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katıldı. Suya atladıktan dakikalar sonra sırra kadem bastı.
Beykoz Kanlıca'da başlayan ve Kuruçeşme'de sona eren yarışta Nikolai Svechnikov'in karaya çıkmaması üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler İstanbul Boğazı'nda çalışma başlatırken Svechnikov'in sır kaybıyla ilgili sayısız iddia ortaya atıldı.
SVECHNİKOV'E NE OLDU? 3 İHTİMAL VAR…
Öyle ki Svechnikov'un bacağına kramp girmiş ve akıntıya kapılmış olabileceği, kalp krizi geçirmiş olabileceği ya da başka bir noktadan karaya çıkmış olabileceği iddiaları değerlendirilmeye başlandı. Eşinin kaybolması üzerine aylık yavrusunu Moskova'da bırakan ve soluğu İstanbul'da alan Antonina Svechnikov arama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.