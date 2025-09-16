SON DAKİKA… Safra kesesi ameliyatı sonu oldu: 23 yaşındaki Kevser Çuhadar’dan geriye 2 aylık bebeği kaldı!
SON DAKİKA… Ankara’da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatı olmak için Özel Polatlı Can Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı. Ancak iddiaya göre ameliyat sırasında bağırsağı kesilen Çuhadar, kurtarılamadı. Genç kadından geriye, iki aylık evladı kalırken ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Kevser'in ölmeden önceki son sözleri ise yürekleri dağladı...
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, geçirdiği rahatsızlığın ardından Özel Polatlı Can Hastanesinde safra kesesi ameliyatı olmak için gitti. İddialara göre, Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesildi.
Doktorun durumu saklayıp sonradan açıklaması ile kasıtlı bir şekilde ihmallere başvurduğu Çuhadar'ın ailesi tarafından iddia edildi. İhmaller sonucu hayatını kaybeden Çuhadar'ın ise henüz 1 senedir evli olduğu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi.
"SAKINCALI OLUR YOLDA ÖLEBİLİR" DEDİLER…
Kızının safra kesesinden ameliyat olmak için Polatlı Can Hastanesi'ne gittiğini söyleyen Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşerilere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler. Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım dedi. Kan verelim dedi, kanlar gelmedi zaten. Kızılay'dan bekliyoruz dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. Sakıncalı olur, yolda ölebilir dedi. Göndermedi bizi. Ben Ankara'dan doktor arkadaşımı çağıracağım, ameliyatı burada yapacağım dedi. Küçük bir damarda kesin kesik oldu dedi. Ya gördü bize söylemedi, bilmiyorum artık. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan ben bağırsağı delmişim dedi. 3-4 saat sonra kalkar dedi" şeklinde konuştu.