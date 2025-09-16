Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video

Ankara’da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatı olmak için Özel Polatlı Can Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı. Ancak iddiaya göre ameliyat sırasında bağırsağı kesilen Çuhadar, kurtarılamadı. Genç kadından geriye, iki aylık evladı kalırken, Atv Haber'e konuşan ailesi hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı. Kevser'in ölmeden önceki son sözleri ise yürekleri dağladı.