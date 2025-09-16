Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video
Ankara’da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatı olmak için Özel Polatlı Can Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı. Ancak iddiaya göre ameliyat sırasında bağırsağı kesilen Çuhadar, kurtarılamadı. Genç kadından geriye, iki aylık evladı kalırken, Atv Haber'e konuşan ailesi hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı. Kevser'in ölmeden önceki son sözleri ise yürekleri dağladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video 16.09.2025 | 13:37
05:16
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 16.09.2025 | 13:03
01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50
00:44
02:41
06:35
01:01
02:33
İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 16.09.2025 | 12:34
03:36
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 16.09.2025 | 12:34
09:00
İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video 16.09.2025 | 12:34
04:37
08:45
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 16.09.2025 | 11:10
03:34
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10
01:37
04:05
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09
00:45
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.09.2025 | 10:32
03:11
01:22
01:26
01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42