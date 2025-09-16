Video Yaşam Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video

Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video

16.09.2025 | 13:37

Ankara’da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatı olmak için Özel Polatlı Can Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı. Ancak iddiaya göre ameliyat sırasında bağırsağı kesilen Çuhadar, kurtarılamadı. Genç kadından geriye, iki aylık evladı kalırken, Atv Haber'e konuşan ailesi hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı. Kevser'in ölmeden önceki son sözleri ise yürekleri dağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser’in sonu oldu | Video 03:17
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video 16.09.2025 | 13:37
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 05:16
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 16.09.2025 | 13:03
Zeytinburnu’nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50
Isparta’daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 00:44
Isparta'daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 16.09.2025 | 12:43
Aracı bağlanan sürücü, müşteri gibi davranan taksicinin kendisine bıçak çektiğini iddia etti | Video 02:41
Aracı bağlanan sürücü, müşteri gibi davranan taksicinin kendisine bıçak çektiğini iddia etti | Video 16.09.2025 | 12:35
Ankara’daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video 06:35
Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video 16.09.2025 | 12:35
Emniyet şeridinden kaynak yaptılar, tepki gösteren sürücüye saldırdılar | Video 01:01
Emniyet şeridinden kaynak yaptılar, tepki gösteren sürücüye saldırdılar | Video 16.09.2025 | 12:34
İzmir’de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 02:33
İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 16.09.2025 | 12:34
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 03:36
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 16.09.2025 | 12:34
İstanbul’da barajlar alarm veriyor | Video 09:00
İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video 16.09.2025 | 12:34
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 04:37
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 16.09.2025 | 11:10
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 08:45
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 16.09.2025 | 11:10
Esenyurt’ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 03:34
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 01:37
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 16.09.2025 | 11:09
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 04:05
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:45
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.09.2025 | 10:32
Can Holding’e yönelik ’kara para’ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 03:11
Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 16.09.2025 | 09:01
Bakan Yerlikaya: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 01:22
Bakan Yerlikaya: "1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 16.09.2025 | 09:00
Malatya’da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 01:26
Malatya'da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 16.09.2025 | 09:00
İstanbul Bayrampaşa’da metrobüs yangını 01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY