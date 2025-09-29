SON DAKİKA: Şarkıcı Güllü'nün patronundan şok iddia: "Kesinlikle öldürüldü, bu bir cinayet" O isimleri suçladı...
Arabesk müziğin efsane ismi şarkıcı Güllü'nün 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, katıldığı canlı yayında "kesinlikle cinayet" diyerek şok etkisi yarattı. Aydın'ın, Güllü'nün belindeki platin detayıyla öne sürdüğü bu sarsıcı iddia, olayın bir kaza değil, planlı bir öldürülme vakası olduğu şüphelerini zirveye taşıdı. Güllü'nün servetinin araştırılması talebiyle birlikte, kamuoyu bu şüpheli ölümün ardındaki sır perdesinin aralanmasını bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde Yalova'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin sevilen ismi şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili şok iddialar ardı ardına gelmeye devam ediyor. İlk belirlemelere göre "kaza" olarak kayıtlara geçen ve Valilik ile sanatçının oğlunun "intihar iddiaları asılsızdır" açıklamalarıyla gündeme oturan trajik olaya, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın "cinayet" dedi.
Ferdi Aydın'ın katıldığı televizyon programlarında yaptığı sarsıcı açıklamalar, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Aydın, Güllü'nün ölümünün kesinlikle bir kaza değil, cinayet olduğunu öne sürdü.
PLATİN ENGELİ CİNAYET DELİLİ Mİ?
Ferdi Aydın, cinayet iddiasını destekleyecek kritik bir detaya dikkat çekti: Güllü'nün sağlık durumu. Aydın, canlı yayında sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusuna kesin bir dille şu yanıtı verdi: Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı, hep otururdu. Bütün kemikleri kırılıyor.