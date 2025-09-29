SON DAKİKA: Şarkıcı Güllü'nün patronundan şok iddia: "Kesinlikle öldürüldü, bu bir cinayet" O isimleri suçladı...

Ferdi Aydın'ın, belindeki platin nedeniyle Güllü'nün kendi iradesiyle veya bir kaza sonucu camdan düşmesinin fiziksel olarak zor olduğu yönündeki bu iddiası, olayın soruşturulma biçiminde yeni bir kapı araladı.

SERVETİNDE TUTARSIZLIK İDDİASI: "SERVETİ ARAŞTIRILSIN!" Güllü ile yaklaşık bir buçuk yıl çalışan mekânın sahibi olan Ferdi Aydın, şarkıcının maddi durumuyla ilgili de dikkat çekici detaylar paylaştı. Güllü'nün "cimri" ve "üzerinde nakit para bile taşımayan" biri olduğunu belirten Aydın, sanatçının kazanma potansiyeli ve mevcut yaşam tarzı arasında bir tutarsızlık olduğunu savundu.